Endonezya'da DEAÅž'la mÃ¼cadele baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tito Karnavian, Ã¼lkede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a sempatiyi bitirmek iÃ§in TÃ¼rkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istediklerini sÃ¶yledi.
Jakartapost'ta yer alan habere gÃ¶re, Karnavian, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin 2017'de gÃ¼venlik Ã¶nceliklerinin baÅŸÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Endonezya'daki en tehlikeli terÃ¶r gruplarÄ±ndan DoÄŸu Endonezya MÃ¼cahitleri (DEM) ile mÃ¼cadeleye devam edeceklerini belirten Karnavian, "Sulewasi AdasÄ±'nda faaliyet gÃ¶steren DEM'e son vereceÄŸiz. Endonezya'daki tÃ¼m terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
UluslararasÄ± tehdit olan DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelede daha somut adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak. Ãœlkemizde DEAÅž'a sempatiyi bitirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
EndonezyalÄ± yetkililer, ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 600 EndonezyalÄ±nÄ±n DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gittiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise Ã¼lkeye geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in son Ã¼Ã§ ayda gÃ¼venlik ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma bahanesi ile DoÄŸu TÃ¼rkistan'da yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± camilerin Ã§oÄŸunun saÄŸlam olduÄŸu belirtiliyor
Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye hÃ¼kÃ¼meti ile muhalefetin ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya'da Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 uÃ§aÄŸÄ± ile ilgili soruÅŸturma komisyonu elde edilen ilk verileri aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin yerel milis gÃ¼cÃ¼ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor
Endonezya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, "ArtÄ±k Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
CÃ¼zcan vilayetinde 16 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Taliban safÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FransÄ±z Hebdo dergisinin Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§izim dolayÄ±sÄ±yla Rus yetkililerin tepkisini aldÄ±
AB iÃ§in 2016, Brexit ile geleceÄŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ile "yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼yelerinin "isyan" ettiÄŸi ve BrÃ¼ksel karÅŸÄ±tÄ± popÃ¼list partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± MuhafÄ±z Ordusu'ndan gelen gruplarÄ±n Farah'daki Taliban militanlarÄ±yla birlikte savaÅŸta bulunduÄŸu iddia ediliyor
Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'un iktidara geldiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana 340 kiÅŸinin idam edildiÄŸi, idam edilen 340 kiÅŸiden 140'Ä±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilisi olduÄŸu bildirildi
Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 3 Ermeni asker Ã¶ldÃ¼
12 bin Yahudi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve AmerikalÄ±larÄ±n kumar cenneti Uruguay'a Ä°srailli firmalarÄ±n 20 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±yla bir gÃ¼venlik merkezi aÃ§Ä±ldÄ±
Leyte eyaletinin Hilongos bÃ¶lgesinde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 33 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazak istihbaratÄ± KNB'nin eski ÅŸefi Dutbayev devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etme iddiasÄ±yla tutuklandÄ±