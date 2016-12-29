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Asya
14:32, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Endonezya'da DEAÅž'la mÃ¼cadele baÅŸlatÄ±ldÄ±
Endonezya'da DEAÅž'la mÃ¼cadele baÅŸlatÄ±ldÄ±

Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tito Karnavian, Ã¼lkede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a sempatiyi bitirmek iÃ§in TÃ¼rkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istediklerini sÃ¶yledi.

Jakartapost'ta yer alan habere gÃ¶re, Karnavian, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin 2017'de gÃ¼venlik Ã¶nceliklerinin baÅŸÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Endonezya'daki en tehlikeli terÃ¶r gruplarÄ±ndan DoÄŸu Endonezya MÃ¼cahitleri (DEM) ile mÃ¼cadeleye devam edeceklerini belirten Karnavian, "Sulewasi AdasÄ±'nda faaliyet gÃ¶steren DEM'e son vereceÄŸiz. Endonezya'daki tÃ¼m terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

UluslararasÄ± tehdit olan DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelede daha somut adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak. Ãœlkemizde DEAÅž'a sempatiyi bitirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

EndonezyalÄ± yetkililer, ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 600 EndonezyalÄ±nÄ±n DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gittiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise Ã¼lkeye geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular endonezya
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