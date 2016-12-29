14:50, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Uygur halkÄ± camilerini yÄ±kan Ã‡in'e tepkili | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in iÅŸgal yÃ¶netiminin son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 camiyi 'harabe' olduÄŸu iddiasÄ±yla yÄ±kmasÄ±na yÃ¶nelik tepkiler artarken bÃ¶lge halkÄ± yÄ±kÄ±lan camilerin kesinikle saÄŸlam olduÄŸunu,Â fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ tuÄŸla ile ve saÄŸlam malzemelerden inÅŸa edildiÄŸini belirtti. Halk yÄ±kÄ±lan camilerin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§ok yeni olduÄŸunu kaydediyor.

Ã–zgÃ¼r Asya radyosuna konuÅŸan KaÅŸgar sakinleri ve bazÄ± mahalli yÃ¶neticiler Ã‡in iÅŸgal idaresinin mescit ve camileri yÄ±karken, ibadet edenler iÃ§in hayati tehlike arz ettiÄŸi ve iyileÅŸtirmek amacÄ± ile yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼klerini gerÃ§ekte ise, saÄŸlam ve ibadete engel bir durumu bulunmayan camileri yÄ±karak yok ettiÄŸini bildirdi.

Radyoya konuÅŸan biÅŸr kaynak yÄ±kÄ±lan camilerin Ã§oÄŸunun aslÄ±nda saÄŸlam, yeni inÅŸa edilmiÅŸ veya yakÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce elden geÃ§irilmiÅŸ ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ camiler olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Camimiz Ã¶nceden ham tuÄŸla, ahÅŸap malzeme ve kerpiÃ§ten yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve eski idi. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce kendi aramÄ±zda para topladÄ±k. Yiza halkÄ± olarak her yÄ±l kurban derilerini toplayarak sattÄ±k. Toplanan bu paralar ile tuÄŸla, Ã§imento ve saÄŸlam malzemeler kullanarak modern bir cami yaptÄ±k. Camimiz 80-100 kiÅŸi civarÄ±nda cemaat alabiliyordu. Toplam harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para 70 -80 bin Yuan arasÄ±nda idi. (YaklaÅŸÄ±k 12 bin dolar) Fakat HÃ¼kÃ¼met buna raÄŸmen camileri saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak adÄ± altÄ±nda diÄŸer camiler ile birlikte bu camimizi de yÄ±karak ortadan kaldÄ±rdÄ±."

Bir baÅŸka yetkilinin ifadeleri ise ÅŸÃ¶yle:

"Åžehirde toplam beÅŸ, mahallemizde ise iki mescit vardÄ±. Hepsi yeniden saÄŸlam malzemeler ve Ã§imento kullanÄ±larak tamir edilmiÅŸ ve bazÄ±larÄ± yeniden yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yÃ¶netim bu yeni mescit ve camileri de yÄ±karak ortadan kaldÄ±rdÄ±. Lengerâ€™de tek bir cami kaldÄ±. En az iki kilometre uzaklÄ±ktaki mahallede bir camiye yaya olarak giderek namazlarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±lÄ±yoruz. YaÅŸlÄ±lar iÃ§in bu durum Ã§ok zahmetli olmaktadÄ±r."

BÃ¶lge uzmanlarÄ±, Ã‡in iÅŸgal yÃ¶netiminin dini hayata mÃ¼dahale ve ibadet mekanlarÄ±nÄ± yÄ±kmayÄ± â€œKamu GÃ¼venliÄŸi ve Ä°yileÅŸtirme" gibi parlak sloganlarla sÃ¼sleyerek yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini iyileÅŸtirmeden amacÄ±n yÄ±kmak olduÄŸunu sinsice ve ustaca gizlediklerini ifade ediyor.