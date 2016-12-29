14:57, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul iÃ§in kuvvetli kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce,Â Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yerÂ kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â beklendiÄŸi bildirildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da bugÃ¼n kuvvetli kuzeyli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±nayla birlikte genel olarak yaÄŸmur ÅŸeklinde devam eden yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°l genelinde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n zaman zaman kuvvetli olmak Ã¼zere bugÃ¼n akÅŸam, yarÄ±n ve cumartesi gÃ¼nleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ile kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n kar ve sulu kar ÅŸeklinde yaÄŸmasÄ± sonucunda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±yÄ± kesimlerde 5 santimetre, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerde 10-20 santimetre civarÄ±nda olabileceÄŸi tahmin ediliyor.

AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n hava koÅŸullarÄ± nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.