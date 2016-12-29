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HDP'li 'kaÃ§ak vekil' Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
HDP'li 'kaÃ§ak vekil' Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Merasim Sokak'ta aralarÄ±nda asker ve sivillerin bulunduÄŸu 29 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren PKK'lÄ±Ä±nÂ taziyesi ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin cenazesine katÄ±lanÂ HDPÂ Van MilletvekiliÂ TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri dÃ¼zenlemek, yÃ¶netmek ve bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinciÂ duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade vermeye gitmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±k Ã–ztÃ¼rk katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

SanÄ±k avukatlarÄ±, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, bununla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n sonucunun, bekletici neden olarak kabul edilmesini talep etti.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±ndaÂ yakalama emriÂ dÃ¼zenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.



Ä°lgili Konular HDP pkk TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk
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Van'daki Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit sayÄ±sÄ± dÃ¶rde yÃ¼kseldi
Van'daki Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit sayÄ±sÄ± dÃ¶rde yÃ¼kseldi

Avusturyaâ€™da PKK'ya tepki gÃ¶steren taksiciye ceza
Avusturya da PKK'ya tepki gÃ¶steren taksiciye ceza

Almanya PKK yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ polisleriyle korudu
Almanya PKK yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ polisleriyle korudu

Ã‡aldÄ±ran'da PKK ile Ã§atÄ±ÅŸma; 2 ÅŸehit
Ã‡aldÄ±ran'da PKK ile Ã§atÄ±ÅŸma 2 ÅŸehit

Ã–SOâ€™nun Suriye harekatÄ±nda ilk haftanÄ±n bilanÃ§osu
Ã–SO nun Suriye harekatÄ±nda ilk haftanÄ±n bilanÃ§osu

'Devrimci GenÃ§lik Ä°nisiyatifi' Ã¼yesi 16 kiÅŸi tutuklandÄ±
Devrimci GenÃ§lik Ä°nisiyatifi' Ã¼yesi 16 kiÅŸi tutuklandÄ±

PKK'nÄ±n amacÄ± TÃ¼rkiye'yi Suriye'den caydÄ±rmak
PKK'nÄ±n amacÄ± TÃ¼rkiye'yi Suriye'den caydÄ±rmak

PKK'nÄ±n kara kutusu Mecit GÃ¼mÃ¼ÅŸ Ã¶ldÃ¼
PKK'nÄ±n kara kutusu Mecit GÃ¼mÃ¼ÅŸ Ã¶ldÃ¼

'PKK ile YPG/PYD ayrÄ±mÄ± suni'
PKK ile YPG PYD ayrÄ±mÄ± suni'

PKK hedefleri toplarla vuruldu
PKK hedefleri toplarla vuruldu

Hakkari'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§lar ele geÃ§irildi
Hakkari'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§lar ele geÃ§irildi

Sur'da vatandaÅŸlar aylar sonra evine dÃ¶nÃ¼yor
Sur'da vatandaÅŸlar aylar sonra evine dÃ¶nÃ¼yor

PKK Åžemdinli'de askeri Ã¼s bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±
PKK Åžemdinli'de askeri Ã¼s bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±

Cizre ÅŸehitleri defnediliyor
Cizre ÅŸehitleri defnediliyor

PKK, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konvoyuna saldÄ±rdÄ±: 1 ÅŸehit
PKK KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konvoyuna saldÄ±rdÄ± 1 ÅŸehit

Yola tuzaklanan 250 kilo patlayÄ±cÄ± imha edildi
Yola tuzaklanan 250 kilo patlayÄ±cÄ± imha edildi

PYD, Haseke'de rejim gÃ¼Ã§lerini kuÅŸattÄ±
PYD Haseke'de rejim gÃ¼Ã§lerini kuÅŸattÄ±

Van'da PKK operasyonu; 21 gÃ¶zaltÄ±
Van'da PKK operasyonu 21 gÃ¶zaltÄ±

Hakkari ValiliÄŸi'nden 'Åžemdinli' aÃ§Ä±klamasÄ±
Hakkari ValiliÄŸi'nden 'Åžemdinli' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r operasyonunda 14 tutuklama
Ä°zmir'deki terÃ¶r operasyonunda 14 tutuklama

PKK/FETÃ– iÅŸbirliÄŸinin sinyali aylar Ã¶ncesinden gelmiÅŸ
PKK FETÃ– iÅŸbirliÄŸinin sinyali aylar Ã¶ncesinden gelmiÅŸ

HÃ¼kÃ¼metten terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klama
HÃ¼kÃ¼metten terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klama

'PYD muhalif sesleri boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor'
PYD muhalif sesleri boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor'

Åžehitlerimizi uÄŸurluyoruz
Åžehitlerimizi uÄŸurluyoruz

BM kampÃ¼sÃ¼ne giren PKK destekÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±nda
BM kampÃ¼sÃ¼ne giren PKK destekÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±nda

DiyarbakÄ±r'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ ele geÃ§irildi | FOTO
DiyarbakÄ±r'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ ele geÃ§irildi FOTO

DiyarbakÄ±r'da PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 polis yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK saldÄ±rÄ±sÄ± 3 polis yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± kamyonet son anda imha edildi
DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± kamyonet son anda imha edildi

Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde hain tuzak; YaralÄ±lar var
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde hain tuzak YaralÄ±lar var

PKK'ya bir aÄŸÄ±r darbe daha
PKK'ya bir aÄŸÄ±r darbe daha

Avrupa Parlametosu'nda PKK sergisi
Avrupa Parlametosu'nda PKK sergisi

AA: 'Bahoz Erdal' kod adlÄ± Fehman HÃ¼seyin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AA 'Bahoz Erdal' kod adlÄ± Fehman HÃ¼seyin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'dan Ã¼Ã§ mensubuna 'ajan' infazÄ±
PKK'dan Ã¼Ã§ mensubuna 'ajan' infazÄ±

Gri listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gri listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AB fonuyla Almanya'ya giden Ã¶ÄŸrencilerden PKK ziyareti
AB fonuyla Almanya'ya giden Ã¶ÄŸrencilerden PKK ziyareti

1 milyon TL Ã¶dÃ¼llÃ¼ PKK'lÄ±yÄ± bir nine ihbar etmiÅŸ
1 milyon TL Ã¶dÃ¼llÃ¼ PKK'lÄ±yÄ± bir nine ihbar etmiÅŸ

Arananlar listesindeki bir PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Arananlar listesindeki bir PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DemirtaÅŸ'Ä±n Kandil'deki aÄŸabeyi CHP'den yardÄ±m istedi
DemirtaÅŸ'Ä±n Kandil'deki aÄŸabeyi CHP'den yardÄ±m istedi

Ã–ldÃ¼rÃ¼len 2 PKK'lÄ± Ã¶dÃ¼l listesinden Ã§Ä±ktÄ±
Ã–ldÃ¼rÃ¼len 2 PKK'lÄ± Ã¶dÃ¼l listesinden Ã§Ä±ktÄ±

PKK eyalet sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK eyalet sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk jetleri dÃ¼n gece de Kandil Ã¼zerindeydi
TÃ¼rk jetleri dÃ¼n gece de Kandil Ã¼zerindeydi

PKK'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz tehdidi
PKK'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz tehdidi

Fransa'da 'TÃ¼rkiye'ye destek' mitingi
Fransa'da 'TÃ¼rkiye'ye destek' mitingi

Fransa'da PKK'lÄ± grup cami derneÄŸine saldÄ±rdÄ±
Fransa'da PKK'lÄ± grup cami derneÄŸine saldÄ±rdÄ±

PKK'nÄ±n 'vergi memurlarÄ±'na 13,5 yÄ±l hapis
PKK'nÄ±n 'vergi memurlarÄ±'na 13 5 yÄ±l hapis

ElazÄ±ÄŸ'da YDG-H operasyonu: 14 gÃ¶zaltÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da YDG-H operasyonu 14 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Adliyesi'nde 'gÃ¶rev deÄŸiÅŸim' operasyonu
Ä°stanbul Adliyesi'nde 'gÃ¶rev deÄŸiÅŸim' operasyonu

PKK'nÄ±n havuzlu villasÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler |FOTO
PKK'nÄ±n havuzlu villasÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler FOTO

Cenaze istismarÄ±na karÅŸÄ± yeni dÃ¼zenleme
Cenaze istismarÄ±na karÅŸÄ± yeni dÃ¼zenleme

Tahir ElÃ§i olayÄ±ndaki ihmaller mÃ¼fettiÅŸ raporunda
Tahir ElÃ§i olayÄ±ndaki ihmaller mÃ¼fettiÅŸ raporunda

Genelkurmay son bilanÃ§oyu aÃ§Ä±kladÄ±
Genelkurmay son bilanÃ§oyu aÃ§Ä±kladÄ±

DBP'li belediyelere mali inceleme sinyali
DBP'li belediyelere mali inceleme sinyali

Habur aÃ§Ä±ldÄ±, geÃ§eceklere PKK tehdidi geldi
Habur aÃ§Ä±ldÄ± geÃ§eceklere PKK tehdidi geldi

Tahir ElÃ§i olayÄ±nda 28 silah
Tahir ElÃ§i olayÄ±nda 28 silah

PKK'nÄ±n zÄ±rh delici silahlarÄ± da Rus malÄ±
PKK'nÄ±n zÄ±rh delici silahlarÄ± da Rus malÄ±

PKK konulu kitaplarla ilgili yeni karar
PKK konulu kitaplarla ilgili yeni karar

Cizre, Silopi ve Sur'da 261 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Cizre Silopi ve Sur'da 261 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da Cuma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda PKK'ya tepki
DiyarbakÄ±r'da Cuma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda PKK'ya tepki

Rehin askerlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±
Rehin askerlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±

PKK, YDG-H'yi laÄŸvetti; YPS'yi kurdu
PKK YDG-H'yi laÄŸvetti YPS'yi kurdu

Belediyeler yasasÄ±na 'barikat' ayarÄ± geliyor
Belediyeler yasasÄ±na 'barikat' ayarÄ± geliyor

HDP'nin Meclis'te aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸahÄ±s PKK'da Ã§Ä±ktÄ±
HDP'nin Meclis'te aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸahÄ±s PKK'da Ã§Ä±ktÄ±

Sabiha GÃ¶kÃ§en patlamasÄ±nda PKK ÅŸÃ¼phesi
Sabiha GÃ¶kÃ§en patlamasÄ±nda PKK ÅŸÃ¼phesi

SavaÅŸ jetleri PKK kamplarÄ±nÄ± vurdu
SavaÅŸ jetleri PKK kamplarÄ±nÄ± vurdu

Ä°damla yargÄ±lanan eski PKK'lÄ±dan Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± direnme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°damla yargÄ±lanan eski PKK'lÄ±dan Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± direnme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Polise saldÄ±ran Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Polise saldÄ±ran Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

MHP'den DemirtaÅŸ'Ä±n Rusya ziyaretine sert tepki
MHP'den DemirtaÅŸ'Ä±n Rusya ziyaretine sert tepki

Sur'daki barikat maÄŸdurlarÄ± anlatÄ±yor
Sur'daki barikat maÄŸdurlarÄ± anlatÄ±yor

Sur'da sokaÄŸa yerleÅŸtirilen bomba patladÄ±
Sur'da sokaÄŸa yerleÅŸtirilen bomba patladÄ±

HDP barikatlarÄ± siyasileÅŸtiriyor
HDP barikatlarÄ± siyasileÅŸtiriyor

PKK'lÄ±larÄ±n telsiz konuÅŸmalarÄ±: Bu sefer bittik
PKK'lÄ±larÄ±n telsiz konuÅŸmalarÄ± Bu sefer bittik

Cizre, Silopi ve Sur'da yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar
Cizre Silopi ve Sur'da yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar

Sur ilÃ§esine 500 asker takviyesi
Sur ilÃ§esine 500 asker takviyesi

PKK'nÄ±n vatandaÅŸÄ± Ã¶ldÃ¼rme anÄ± kamerada | VIDEO
PKK'nÄ±n vatandaÅŸÄ± Ã¶ldÃ¼rme anÄ± kamerada VIDEO

PKK'nÄ±n silah-mÃ¼himmat darbesi
PKK'nÄ±n silah-mÃ¼himmat darbesi

'11 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ± yalanlandÄ±
11 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ± yalanlandÄ±

AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda 650 metrekarelik PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda 650 metrekarelik PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±

HDP, PKK'nÄ±n elindeki rehine sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
HDP PKK'nÄ±n elindeki rehine sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Sur'de yeni Ã§atÄ±ÅŸma: Bir polis yaralandÄ±
Sur'de yeni Ã§atÄ±ÅŸma Bir polis yaralandÄ±

Irak meclisinde PKK teklifi
Irak meclisinde PKK teklifi

Åžengal'de PKK rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±
Åžengal'de PKK rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±

PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nda ceset bulundu
PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nda ceset bulundu

PKK bu kez hastaneye saldÄ±rdÄ±
PKK bu kez hastaneye saldÄ±rdÄ±

Nusaybin'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Nusaybin'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'nÄ±n mÃ¼himmat deposu vuruldu | VIDEO
PKK'nÄ±n mÃ¼himmat deposu vuruldu VIDEO

Ã–rgÃ¼tten kaÃ§an 8 PKK'lÄ± teslim oldu
Ã–rgÃ¼tten kaÃ§an 8 PKK'lÄ± teslim oldu

DiyarbakÄ±r Ofis'te yol kapatma eylemi
DiyarbakÄ±r Ofis'te yol kapatma eylemi

DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ±

TÃ¼rk savaÅŸ jetleri Irak'a doÄŸru hareketlendi
TÃ¼rk savaÅŸ jetleri Irak'a doÄŸru hareketlendi

PKK kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bÃ¼yÃ¼k darbe
PKK kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bÃ¼yÃ¼k darbe

Tahir ElÃ§i, 'hendekler kapatÄ±lsÄ±n, PKK Ã§ekilsin' demiÅŸti
Tahir ElÃ§i 'hendekler kapatÄ±lsÄ±n PKK Ã§ekilsin' demiÅŸti

Ceset sÃ¼rÃ¼kleme soruÅŸturmasÄ± 'kamera'ya takÄ±ldÄ±
Ceset sÃ¼rÃ¼kleme soruÅŸturmasÄ± 'kamera'ya takÄ±ldÄ±

Suriye'de yaralanan PKK'lÄ± Ä°stanbul'da yakalandÄ±
Suriye'de yaralanan PKK'lÄ± Ä°stanbul'da yakalandÄ±

BeÅŸ ayda bin 600 kiÅŸi PKK'dan tutuklandÄ±
BeÅŸ ayda bin 600 kiÅŸi PKK'dan tutuklandÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK'dan kaÃ§an 10 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi teslim oldu
PKK'dan kaÃ§an 10 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi teslim oldu

PKK'ya kara harekÃ¢tÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
PKK'ya kara harekÃ tÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Ã–rgÃ¼t yÃ¶neticisi ihbarÄ±na ilk Ã¶dÃ¼l veriliyor
Ã–rgÃ¼t yÃ¶neticisi ihbarÄ±na ilk Ã¶dÃ¼l veriliyor

Dicle ilÃ§esinde PKK'ya aÄŸÄ±r darbe | VIDEO
Dicle ilÃ§esinde PKK'ya aÄŸÄ±r darbe VIDEO

Binlerce kiÅŸi PKK tehdidinden Irak'a kaÃ§tÄ±
Binlerce kiÅŸi PKK tehdidinden Irak'a kaÃ§tÄ±

Cizre'de yol kesen PKK'lÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸma
Cizre'de yol kesen PKK'lÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸma

Sur ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sur ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ã–calan'dan HDP ve PKK'ya suÃ§lama

Sur ilÃ§esinde geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon
Sur ilÃ§esinde geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon

PKK'nÄ±n iki yÄ±llÄ±k 'hazÄ±rlÄ±klarÄ±' yerle bir edildi | FOTO
PKK'nÄ±n iki yÄ±llÄ±k 'hazÄ±rlÄ±klarÄ±' yerle bir edildi FOTO

PeÅŸmerge'den PKK'ya Åžengal tepkisi
PeÅŸmerge'den PKK'ya Åžengal tepkisi

PKK ateÅŸkesi sonlandÄ±rdÄ±
PKK ateÅŸkesi sonlandÄ±rdÄ±

Mardin'de 11 DBP'liye 'terÃ¶r'den gÃ¶zaltÄ±
Mardin'de 11 DBP'liye 'terÃ¶r'den gÃ¶zaltÄ±

KDP'den PKK'ya: Irak'ta ne iÅŸiniz var
KDP'den PKK'ya Irak'ta ne iÅŸiniz var

PKK Ã¶ÄŸretmenleri tehdit etti
PKK Ã¶ÄŸretmenleri tehdit etti

PKK'nÄ±n bilinen bÃ¼tÃ¼n hedefleri vuruldu
PKK'nÄ±n bilinen bÃ¼tÃ¼n hedefleri vuruldu

ElazÄ±ÄŸ'da PKK operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da PKK operasyonu 13 gÃ¶zaltÄ±

Ã–rgÃ¼tten kaÃ§an 10 PKK'lÄ± teslim oldu
Ã–rgÃ¼tten kaÃ§an 10 PKK'lÄ± teslim oldu

TÃ¼rkiye iÃ§indeki 'Kandil'lere operasyon
TÃ¼rkiye iÃ§indeki 'Kandil'lere operasyon

PYD iÃ§inde 1400 PKK'lÄ± var
PYD iÃ§inde 1400 PKK'lÄ± var

Ã‡at katliamÄ± hala hafÄ±zalarda
Ã‡at katliamÄ± hala hafÄ±zalarda

Tunceli'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'lÄ±lar silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±
PKK'lÄ±lar silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±

Tunceli'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± cesedi bulundu
Tunceli'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± cesedi bulundu

DiyarbakÄ±r'da 8 PKK'lÄ±nÄ±n cesedi bulundu
DiyarbakÄ±r'da 8 PKK'lÄ±nÄ±n cesedi bulundu

Ä°dil'de hendek kapatan polise saldÄ±rÄ±
Ä°dil'de hendek kapatan polise saldÄ±rÄ±

Van'da ÅŸehir merkezinde Ã§atÄ±ÅŸma
Van'da ÅŸehir merkezinde Ã§atÄ±ÅŸma

Åžehirlerdeki eylemlerin talimatÄ± PKK'dan
Åžehirlerdeki eylemlerin talimatÄ± PKK'dan

Ä°ki ÅŸehirde dÃ¶rt PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ki ÅŸehirde dÃ¶rt PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun yanÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler
ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun yanÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler

HÃ¼kÃ¼met ateÅŸkes iddialarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±
HÃ¼kÃ¼met ateÅŸkes iddialarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±

PKK'nÄ±n polis yakma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
PKK'nÄ±n polis yakma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kars'ta PKK'ya kara operasyonu
Kars'ta PKK'ya kara operasyonu

Financial Times: BatÄ±'nÄ±n PKK'ya desteÄŸi azalÄ±yor
Financial Times BatÄ±'nÄ±n PKK'ya desteÄŸi azalÄ±yor

Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama
Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama

PKK iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan 15 HDP'li tutuklandÄ±
PKK iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan 15 HDP'li tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kandil'deki PKK Suriye'ye kayÄ±yor
Kandil'deki PKK Suriye'ye kayÄ±yor

PKK, kendisini istemeyen Zergelelileri kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK kendisini istemeyen Zergelelileri kaÃ§Ä±rdÄ±

PKK mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±lar imha edildi
PKK mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±lar imha edildi

Asker ailesinden Cumhuriyet'e dava
Asker ailesinden Cumhuriyet'e dava

Silvan'daki operasyonda 17 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Silvan'daki operasyonda 17 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

MuÅŸ ValiliÄŸi: YÄ±kÄ±lan mekan Ã¶rgÃ¼t mahkemeleri
MuÅŸ ValiliÄŸi YÄ±kÄ±lan mekan Ã¶rgÃ¼t mahkemeleri

TSK: Operasyonlarda 25 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TSK Operasyonlarda 25 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK DiyarbakÄ±r'da yine sivilleri vurdu
PKK DiyarbakÄ±r'da yine sivilleri vurdu

Hakkari ve AÄŸrÄ±'da 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari ve AÄŸrÄ±'da 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± havan mermisi Ã¼Ã§ sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
PKK'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± havan mermisi Ã¼Ã§ sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Siirt'te PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 2 asker yaralÄ±

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki iki PKK'lÄ± yakalandÄ±
Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki iki PKK'lÄ± yakalandÄ±

PKK Mardin'de sivilleri taradÄ±
PKK Mardin'de sivilleri taradÄ±

PKK maÄŸdurlarÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±
PKK maÄŸdurlarÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±

PKK bombalarÄ± ÅŸehir merkezlerinde
PKK bombalarÄ± ÅŸehir merkezlerinde

PKK, yarÄ±sÄ± Ã§ocuk iki bin genci daÄŸa kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK yarÄ±sÄ± Ã§ocuk iki bin genci daÄŸa kaÃ§Ä±rdÄ±

PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey ismi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey ismi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK kamplarÄ±nÄ±n vurulma anÄ± | VIDEO
PKK kamplarÄ±nÄ±n vurulma anÄ± VIDEO

PKK Ã§ocuklarÄ± 100 lira ile kandÄ±rÄ±yor
PKK Ã§ocuklarÄ± 100 lira ile kandÄ±rÄ±yor

Devlet 5 bin yeni kÃ¶y korucusu alacak
Devlet 5 bin yeni kÃ¶y korucusu alacak

PKK YÃ¼ksekova'da havanlarla saldÄ±rdÄ±
PKK YÃ¼ksekova'da havanlarla saldÄ±rdÄ±

Cizre'deki 200 militanÄ± Kandil organize etmiÅŸ
Cizre'deki 200 militanÄ± Kandil organize etmiÅŸ

Milislere daÄŸÄ±tÄ±lan silahlar PKK'nÄ±n elinde
Milislere daÄŸÄ±tÄ±lan silahlar PKK'nÄ±n elinde

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AÄŸrÄ± ve ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AÄŸrÄ± ve ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kandil'deki PKK'lÄ±lar arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±
Kandil'deki PKK'lÄ±lar arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±

DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta polise saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta polise saldÄ±rÄ±

Cizre operasyonu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi | VIDEO
Cizre operasyonu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi VIDEO

VatandaÅŸlar yol kesen PKK'yla tartÄ±ÅŸtÄ± | VIDEO
VatandaÅŸlar yol kesen PKK'yla tartÄ±ÅŸtÄ± VIDEO

PKK kamplarÄ± bugÃ¼n de vuruldu
PKK kamplarÄ± bugÃ¼n de vuruldu

Åžehirlerde gerektiÄŸinde askere gÃ¶rev
Åžehirlerde gerektiÄŸinde askere gÃ¶rev

TerÃ¶re protesto eylemlerinde 9 HDP'li de gÃ¶zaltÄ±nda
TerÃ¶re protesto eylemlerinde 9 HDP'li de gÃ¶zaltÄ±nda

Trabzon'da 'PKK'lÄ± iddiasÄ±yla linÃ§ giriÅŸimi
Trabzon'da 'PKK'lÄ± iddiasÄ±yla linÃ§ giriÅŸimi

Zaho KaymakamÄ±: PKK'yÄ± istemiyoruz
Zaho KaymakamÄ± PKK'yÄ± istemiyoruz

ABD, PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
ABD PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

Kuzey Irak'a kÄ±sa sÃ¼reli kara operasyonu
Kuzey Irak'a kÄ±sa sÃ¼reli kara operasyonu

Kuzey Irak'a hava operasyonu
Kuzey Irak'a hava operasyonu

PKK cinayetine sevinen doktor aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
PKK cinayetine sevinen doktor aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r sokaklarÄ±ndaki PKK barikatlarÄ± temizlendi
DiyarbakÄ±r sokaklarÄ±ndaki PKK barikatlarÄ± temizlendi

Mersin ve Van'da PKK saldÄ±rÄ±larÄ±
Mersin ve Van'da PKK saldÄ±rÄ±larÄ±

Hakkari'de yoÄŸun hava hareketliliÄŸi
Hakkari'de yoÄŸun hava hareketliliÄŸi

Emniyette 'sahte plakalÄ± eylem araÃ§larÄ±' alarmÄ±
Emniyette 'sahte plakalÄ± eylem araÃ§larÄ±' alarmÄ±

Batman'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Batman'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Kanaat Ã¶nderlerinden PKK'ya 'Ã¼lkeyi terk et' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Kanaat Ã¶nderlerinden PKK'ya 'Ã¼lkeyi terk et' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã–ldÃ¼rÃ¼len doktordan 'duygulandÄ±ran' paylaÅŸÄ±mlar
Ã–ldÃ¼rÃ¼len doktordan 'duygulandÄ±ran' paylaÅŸÄ±mlar

Åžiddet eylerinin 54 gÃ¼nlÃ¼k aÄŸÄ±r bilanÃ§osu
Åžiddet eylerinin 54 gÃ¼nlÃ¼k aÄŸÄ±r bilanÃ§osu

Duran Kalkan'dan DemirtaÅŸ'a sert cevap
Duran Kalkan'dan DemirtaÅŸ'a sert cevap

34 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
34 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

NorveÃ§li bakanlardan Erbil ziyareti
NorveÃ§li bakanlardan Erbil ziyareti

PKK yÃ¶neticileri iÃ§in 40 yÄ±ldÄ±r kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ!
PKK yÃ¶neticileri iÃ§in 40 yÄ±ldÄ±r kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ

PKK son iki yÄ±lda 316 Ã§ocuÄŸu daÄŸa kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK son iki yÄ±lda 316 Ã§ocuÄŸu daÄŸa kaÃ§Ä±rdÄ±

Van'da kaÃ§Ä±rÄ±lan gÃ¼mrÃ¼k personelinden iki kiÅŸi serbest
Van'da kaÃ§Ä±rÄ±lan gÃ¼mrÃ¼k personelinden iki kiÅŸi serbest

Bir ayda 240 PKK'lÄ± teslim oldu
Bir ayda 240 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK, Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini 'mayÄ±na hazÄ±rlÄ±k' iÃ§in kullanmÄ±ÅŸ
PKK Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini 'mayÄ±na hazÄ±rlÄ±k' iÃ§in kullanmÄ±ÅŸ

PKK'nÄ±n boru hattÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n maliyeti; yarÄ±m milyar dolar
PKK'nÄ±n boru hattÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n maliyeti yarÄ±m milyar dolar

Ankara'da PKK operasyonunda iki gÃ¶zaltÄ±
Ankara'da PKK operasyonunda iki gÃ¶zaltÄ±

PKK'dan DiyarbakÄ±r, Van ve BingÃ¶l'de yeni saldÄ±rÄ±lar
PKK'dan DiyarbakÄ±r Van ve BingÃ¶l'de yeni saldÄ±rÄ±lar

PKK camiyi 'Ã¼s' yapmÄ±ÅŸ
PKK camiyi 'Ã¼s' yapmÄ±ÅŸ

PKK/YPG'den Esad'a destek birliÄŸi
PKK YPG'den Esad'a destek birliÄŸi

PKK DiyarbakÄ±r'da kÃ¶y minibÃ¼slerini taradÄ±
PKK DiyarbakÄ±r'da kÃ¶y minibÃ¼slerini taradÄ±

PKK: Ã–calan'Ä±n ÅŸartlarÄ± dÃ¼zeltilirse sÃ¼reÃ§ devam eder
PKK Ã–calan'Ä±n ÅŸartlarÄ± dÃ¼zeltilirse sÃ¼reÃ§ devam eder

DiyarbakÄ±r'da 88 kiÅŸi 'terÃ¶r'den tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da 88 kiÅŸi 'terÃ¶r'den tutuklandÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 4, AÄŸrÄ±'da 3 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ÅžÄ±rnak'ta 4 AÄŸrÄ±'da 3 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'lÄ± BayÄ±k: Geri Ã§ekilme ve silah bÄ±rakma yok
PKK'lÄ± BayÄ±k Geri Ã§ekilme ve silah bÄ±rakma yok

BahÃ§eli, 'silahlarÄ±n gÃ¶mÃ¼lmesi'ni yeterli bulmadÄ±
BahÃ§eli 'silahlarÄ±n gÃ¶mÃ¼lmesi'ni yeterli bulmadÄ±

Hani'deki yaralÄ± askerlerden biri kurtarÄ±lamadÄ±
Hani'deki yaralÄ± askerlerden biri kurtarÄ±lamadÄ±

PKK'nÄ±n yaraladÄ±ÄŸÄ± sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
PKK'nÄ±n yaraladÄ±ÄŸÄ± sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mardin'de polise saldÄ±ran iki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Mardin'de polise saldÄ±ran iki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Sultanbeyli saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± PKK da Ã¼stlendi
Sultanbeyli saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± PKK da Ã¼stlendi

Bomba hazÄ±rlayan bir PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼
Bomba hazÄ±rlayan bir PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼

PeÅŸmerge de PKK'ya 'bÃ¶lgemizden Ã§Ä±k' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
PeÅŸmerge de PKK'ya 'bÃ¶lgemizden Ã§Ä±k' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Hava operasyonunda 390 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hava operasyonunda 390 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK Ã§ekilme dÃ¶neminde silah depoladÄ±
PKK Ã§ekilme dÃ¶neminde silah depoladÄ±

PKK'nÄ±n ABD talebine TÃ¼rkiye'den ret cevabÄ±
PKK'nÄ±n ABD talebine TÃ¼rkiye'den ret cevabÄ±

PKK, Siirt HavalimanÄ±'nÄ±n VOR istasyonunu yaktÄ±
PKK Siirt HavalimanÄ±'nÄ±n VOR istasyonunu yaktÄ±

PKK Ã‡ukurca'da saldÄ±rdÄ±, jetler havalandÄ±
PKK Ã‡ukurca'da saldÄ±rdÄ± jetler havalandÄ±

PKK adÄ±na adam kaÃ§Ä±ran Ã¼Ã§ kiÅŸi yakalandÄ±
PKK adÄ±na adam kaÃ§Ä±ran Ã¼Ã§ kiÅŸi yakalandÄ±

Hakkari, Tunceli ve Kars'ta gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri
Hakkari Tunceli ve Kars'ta gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri

Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK alarmÄ±
Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK alarmÄ±

ABD'den PKK'ya 'ÅŸiddet' tepkisi
ABD'den PKK'ya 'ÅŸiddet' tepkisi

ÅžÄ±rnak'ta 5 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 5 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK sabotajÄ±nÄ±n KÃ¼rtlere maliyeti: 250 milyon dolar
PKK sabotajÄ±nÄ±n KÃ¼rtlere maliyeti 250 milyon dolar

Van'da iki PKK'lÄ±nÄ±n vurulma anÄ± | VIDEO
Van'da iki PKK'lÄ±nÄ±n vurulma anÄ± VIDEO

ErdoÄŸan: SÃ¶z vermiÅŸlerdi, silahlarÄ± bÄ±rakacaklardÄ±
ErdoÄŸan SÃ¶z vermiÅŸlerdi silahlarÄ± bÄ±rakacaklardÄ±

Barzani'nin partisinden ilginÃ§ PKK mesajÄ±
Barzani'nin partisinden ilginÃ§ PKK mesajÄ±

Zergele kÃ¶y deÄŸil PKK kampÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Zergele kÃ¶y deÄŸil PKK kampÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'da halk huzur istiyor
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'da halk huzur istiyor

PKK'ya dokuzuncu hava operasyonu
PKK'ya dokuzuncu hava operasyonu

Adana'da 'PKK cenazeleri' gerilimi
Adana'da 'PKK cenazeleri' gerilimi

PKK Ã‡ukurca-Hakkari baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesti
PKK Ã‡ukurca-Hakkari baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesti

Uludere ve DaÄŸlÄ±ca'da saldÄ±rÄ±
Uludere ve DaÄŸlÄ±ca'da saldÄ±rÄ±

SavaÅŸ jetleri bir kez daha havalandÄ±
SavaÅŸ jetleri bir kez daha havalandÄ±

DavutoÄŸlu: OperasyonlarÄ±n hedefi ÅŸahlar, vezirler
DavutoÄŸlu OperasyonlarÄ±n hedefi ÅŸahlar vezirler

ÅžÄ±rnak ve AÄŸrÄ±'da 4 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ÅžÄ±rnak ve AÄŸrÄ±'da 4 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DemirtaÅŸ ve iki HDP milletvekili hakkÄ±nda fezleke
DemirtaÅŸ ve iki HDP milletvekili hakkÄ±nda fezleke

AÄŸrÄ±'da askeri kÄ±ÅŸlaya roketli saldÄ±rÄ±
AÄŸrÄ±'da askeri kÄ±ÅŸlaya roketli saldÄ±rÄ±

PKK'nÄ±n altÄ± kampÄ± dÃ¼n gece vuruldu
PKK'nÄ±n altÄ± kampÄ± dÃ¼n gece vuruldu

Bin 302 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bin 302 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

PKK Ã¶nce Ã¼stlendi ÅŸimdi de inkÃ¢r ediyor!
PKK Ã¶nce Ã¼stlendi ÅŸimdi de inkÃ r ediyor

PKK'ya hava harekatÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri | VIDEO
PKK'ya hava harekatÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri VIDEO

TSK: Åžemdinli'de yaralanan astsubay ÅŸehit oldu
TSK Åžemdinli'de yaralanan astsubay ÅŸehit oldu

Karakola saldÄ±ran PKK'lÄ±lar kaÃ§arken kaza yaptÄ±
Karakola saldÄ±ran PKK'lÄ±lar kaÃ§arken kaza yaptÄ±

DHKP-C ÅŸÃ¼phelisi 'Saray'da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ
DHKP-C ÅŸÃ¼phelisi 'Saray'da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ

Fransa'dan operasyonlara destek
Fransa'dan operasyonlara destek

TerÃ¶r operasyonunda 1050 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±
TerÃ¶r operasyonunda 1050 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±

SavaÅŸ jetleri yurt iÃ§indeki PKK hedeflerini vurdu
SavaÅŸ jetleri yurt iÃ§indeki PKK hedeflerini vurdu

Hakkari'de askeri Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ±
Hakkari'de askeri Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ±

Yedi ÅŸehir iÃ§in canlÄ± bomba uyarÄ±sÄ±
Yedi ÅŸehir iÃ§in canlÄ± bomba uyarÄ±sÄ±

PKK'nÄ±n Ankara sorumlusu yakalandÄ±
PKK'nÄ±n Ankara sorumlusu yakalandÄ±

EÄŸitim-Sen merkezinde yaralÄ± YPG'liler yakalandÄ±
EÄŸitim-Sen merkezinde yaralÄ± YPG'liler yakalandÄ±

HDP: KonuÅŸarak Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek sorunumuz yok
HDP KonuÅŸarak Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek sorunumuz yok

GÃ¼neydoÄŸu'da 104 PKK'lÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
GÃ¼neydoÄŸu'da 104 PKK'lÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°ki PKK'lÄ± silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu
Ä°ki PKK'lÄ± silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu

PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar ve iÅŸÃ§iler serbest
PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar ve iÅŸÃ§iler serbest

Ä°ncirlik koalisyon gÃ¼Ã§lerine de aÃ§Ä±lacak
Ä°ncirlik koalisyon gÃ¼Ã§lerine de aÃ§Ä±lacak

DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetlerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± iddiasÄ±
DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetlerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± iddiasÄ±

PKK'dan operasyonlara ilk tepki
PKK'dan operasyonlara ilk tepki

DavutoÄŸlu: SavaÅŸa girme niyetimiz yok
DavutoÄŸlu SavaÅŸa girme niyetimiz yok

HÃ¼kÃ¼met, PKK'ya son kez Ã§aÄŸrÄ± yapacak
HÃ¼kÃ¼met PKK'ya son kez Ã§aÄŸrÄ± yapacak

13 ilde IÅžÄ°D, PKK ve DHKP-C operasyonu
13 ilde IÅžÄ°D PKK ve DHKP-C operasyonu

PKK'dan Tunceli ve Van'da askere taciz ateÅŸi
PKK'dan Tunceli ve Van'da askere taciz ateÅŸi

PKK'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen 4 kiÅŸi yakalandÄ±
PKK'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Tel Abyad'dan kaÃ§an TÃ¼rkmenler sÄ±nÄ±rda...
Tel Abyad'dan kaÃ§an TÃ¼rkmenler sÄ±nÄ±rda

PKK'dan 'kitlesel savaÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
PKK'dan 'kitlesel savaÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

GÃ¼neydoÄŸu'da ruhsatsÄ±z silahlar toplanacak
GÃ¼neydoÄŸu'da ruhsatsÄ±z silahlar toplanacak

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK Cizre'de iki ayrÄ± kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rdÄ±
PKK Cizre'de iki ayrÄ± kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rdÄ±

YPG'ye TÃ¼rkiye'den 8 bin 500 kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸ
YPG'ye TÃ¼rkiye'den 8 bin 500 kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸ

HDP'ye oy vermeyen imam kÃ¶yÃ¼ terk etti
HDP'ye oy vermeyen imam kÃ¶yÃ¼ terk etti

DiyarbakÄ±r'da sÄ±rt Ã§antasÄ±ndan Ã¼Ã§ bomba Ã§Ä±ktÄ±
DiyarbakÄ±r'da sÄ±rt Ã§antasÄ±ndan Ã¼Ã§ bomba Ã§Ä±ktÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 7 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 7 PKK'lÄ± teslim oldu

ÅžÄ±rnak'ta sekiz PKK mensubu teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta sekiz PKK mensubu teslim oldu

Hakkari'de 2 PKK'lÄ± teslim oldu
Hakkari'de 2 PKK'lÄ± teslim oldu

Siirt'te PKK operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±
Siirt'te PKK operasyonu 11 gÃ¶zaltÄ±

PKK ile Ä°KDP uzlaÅŸmaya vardÄ±
PKK ile Ä°KDP uzlaÅŸmaya vardÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK ile Ä°ran arasÄ±nda anlaÅŸma iddiasÄ±
PKK ile Ä°ran arasÄ±nda anlaÅŸma iddiasÄ±

PKK, Ä°KDP ile masaya oturmadÄ±
PKK Ä°KDP ile masaya oturmadÄ±

PKK ile Ä°KDP arasÄ±ndaki gerginlik sÃ¼rÃ¼yor
PKK ile Ä°KDP arasÄ±ndaki gerginlik sÃ¼rÃ¼yor

ÅžÄ±rnak'ta sekiz PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta sekiz PKK'lÄ± teslim oldu

Silopi'de 5 PKK'lÄ± teslim oldu
Silopi'de 5 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK, Malazgirt'te 2 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±!
PKK Malazgirt'te 2 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK'ya eleman kazandÄ±ran kiÅŸi tutuklandÄ±
PKK'ya eleman kazandÄ±ran kiÅŸi tutuklandÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK BingÃ¶lâ€™de kaÃ§Ä±rdÄ± DiyarbakÄ±râ€™da serbest bÄ±raktÄ±
PKK BingÃ¶l de kaÃ§Ä±rdÄ± DiyarbakÄ±r da serbest bÄ±raktÄ±

Ä°sveÃ§, Palme cinayetini PKK iÃ§in 29 yÄ±l sonra tekrar aÃ§tÄ±
Ä°sveÃ§ Palme cinayetini PKK iÃ§in 29 yÄ±l sonra tekrar aÃ§tÄ±

Almanya'dan PKK'ya Ã¶zÃ¼r tepkisi: Ä°ÅŸe yaramaz
Almanya'dan PKK'ya Ã¶zÃ¼r tepkisi Ä°ÅŸe yaramaz

PKK, Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi
PKK Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi

Silopi'de 4 PKK'lÄ± teslim oldu
Silopi'de 4 PKK'lÄ± teslim oldu

ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK askeri Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rdÄ±
PKK askeri Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rdÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu

Alman silahlarÄ± PKK'nÄ±n eline geÃ§miÅŸ
Alman silahlarÄ± PKK'nÄ±n eline geÃ§miÅŸ

ÅžÄ±rnak'ta bir PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta bir PKK'lÄ± teslim oldu

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu

DaÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen Ã§ocuklar kurtarÄ±ldÄ±
DaÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen Ã§ocuklar kurtarÄ±ldÄ±

Eylemciler Ankara'yÄ± savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirdi
Eylemciler Ankara'yÄ± savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirdi

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± daha teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± daha teslim oldu

ÅžÄ±rnak'ta gÃ¶steride polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta gÃ¶steride polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Cemil BayÄ±k ÅŸimdi de Afrin Ã¼zerinden tehdit etti!
Cemil BayÄ±k ÅŸimdi de Afrin Ã¼zerinden tehdit etti

Åžemdinli'de bir PKK'lÄ± teslim oldu
Åžemdinli'de bir PKK'lÄ± teslim oldu

Habur'da 8 PKK'lÄ± teslim oldu
Habur'da 8 PKK'lÄ± teslim oldu

PKK YÃ¼ksekova saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra reddetti!
PKK YÃ¼ksekova saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra reddetti

TSK: PKK patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyon kaÃ§Ä±rdÄ±
TSK PKK patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyon kaÃ§Ä±rdÄ±

PKK Siirt'te Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK Siirt'te Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±

PKK'nÄ±n yeni stratejisi mahalleler
PKK'nÄ±n yeni stratejisi mahalleler

Kars'ta PKK'ya aÄŸÄ±r darbe: 3 Ã¶lÃ¼!
Kars'ta PKK'ya aÄŸÄ±r darbe 3 Ã¶lÃ¼

ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 9 PKK'lÄ± teslim oldu

ABD, PYD ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD PYD ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BozkÄ±r: AyÄ±rt etmeyiz ikisi de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r
BozkÄ±r AyÄ±rt etmeyiz ikisi de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r

ABD: PKK ile IÅžÄ°D ayrÄ± meseleler olarak ele alÄ±nmalÄ±
ABD PKK ile IÅžÄ°D ayrÄ± meseleler olarak ele alÄ±nmalÄ±

ABD'li bakanÄ±n ilginÃ§ PKK tanÄ±mlamasÄ±
ABD'li bakanÄ±n ilginÃ§ PKK tanÄ±mlamasÄ±

Askeri konvoya taciz ateÅŸi!
Askeri konvoya taciz ateÅŸi

Mardin'de 3 araÃ§ yakÄ±ldÄ±
Mardin'de 3 araÃ§ yakÄ±ldÄ±

ÅžÄ±rnak'ta dÃ¶rt PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta dÃ¶rt PKK'lÄ± teslim oldu

PKK BingÃ¶l'de mÃ¼teahhit kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK BingÃ¶l'de mÃ¼teahhit kaÃ§Ä±rdÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 10 PKK'lÄ± teslim oldu

12 PKK'lÄ± teslim oldu!
12 PKK'lÄ± teslim oldu

Hakkari'de bir PKK'lÄ± teslim oldu
Hakkari'de bir PKK'lÄ± teslim oldu

ABD'de PKK'yÄ± terÃ¶r listesinden Ã§Ä±karma kampanyasÄ±
ABD'de PKK'yÄ± terÃ¶r listesinden Ã§Ä±karma kampanyasÄ±

PKK, tarlada Ã§alÄ±ÅŸan kardeÅŸleri kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK tarlada Ã§alÄ±ÅŸan kardeÅŸleri kaÃ§Ä±rdÄ±

Alman uzman: PKK, terÃ¶r listesinden Ã§Ä±kartÄ±labilir
Alman uzman PKK terÃ¶r listesinden Ã§Ä±kartÄ±labilir

PKK, Tunceli-ElazÄ±ÄŸ sÄ±nÄ±rÄ±nda 6 araÃ§ yaktÄ±
PKK Tunceli-ElazÄ±ÄŸ sÄ±nÄ±rÄ±nda 6 araÃ§ yaktÄ±

ÅžÄ±rnakâ€™ta 6 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak ta 6 PKK'lÄ± teslim oldu

112 ekibi PKK'lÄ±larÄ± tedavi etti mi?
112 ekibi PKK'lÄ±larÄ± tedavi etti mi

AracÄ± bulundu kendisi kayÄ±p
AracÄ± bulundu kendisi kayÄ±p

16 yaÅŸÄ±ndaki PKK mensubu yakalandÄ±
16 yaÅŸÄ±ndaki PKK mensubu yakalandÄ±

HÃ¼da-Par Dicle Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
HÃ¼da-Par Dicle Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

PKK, DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l karayolunu 3 noktada kesti
PKK DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l karayolunu 3 noktada kesti

ÅžÄ±rnak'ta dokuz iÅŸÃ§i kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta dokuz iÅŸÃ§i kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

PKK Ä°zmir'de 6 Ã§ocuÄŸu gÃ¶tÃ¼rdÃ¼, aileler tepkili
PKK Ä°zmir'de 6 Ã§ocuÄŸu gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ aileler tepkili

PKK baraj inÅŸaatÄ±nÄ± bastÄ±, iÅŸ makinelerini yaktÄ±
PKK baraj inÅŸaatÄ±nÄ± bastÄ± iÅŸ makinelerini yaktÄ±

ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ±lar kamyon yaktÄ±

PKK DiyarbakÄ±r'da iki kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK DiyarbakÄ±r'da iki kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±

Karakola malzeme taÅŸÄ±yan kamyonlar ateÅŸe verildi
Karakola malzeme taÅŸÄ±yan kamyonlar ateÅŸe verildi

Barzani, 9 PKK'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye teslim etti
Barzani 9 PKK'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye teslim etti

PKK kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 kiÅŸiyi serbest bÄ±raktÄ±
PKK kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 kiÅŸiyi serbest bÄ±raktÄ±

Ã–len PKK'lÄ±lar iÃ§in taziye Ã§adÄ±rÄ±
Ã–len PKK'lÄ±lar iÃ§in taziye Ã§adÄ±rÄ±

ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžÄ±rnak'ta 8 PKK'lÄ± teslim oldu

BingÃ¶l'de PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylÃ¼ler serbest
BingÃ¶l'de PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylÃ¼ler serbest

Hakkari'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± teslim oldu
Hakkari'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± teslim oldu

KÃ¼rt YÃ¶netimi, 6 PKK'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye teslim etti
KÃ¼rt YÃ¶netimi 6 PKK'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye teslim etti

ÅžÄ±rnak'ta askere taciz ateÅŸi
ÅžÄ±rnak'ta askere taciz ateÅŸi

BDP, Ã–calan'Ä±n yeni Ã¼Ã§ talebini aÃ§Ä±kladÄ±
BDP Ã–calan'Ä±n yeni Ã¼Ã§ talebini aÃ§Ä±kladÄ±

Cizre'de PKK'nÄ±n 'asayiÅŸ timi'ne darbe
Cizre'de PKK'nÄ±n 'asayiÅŸ timi'ne darbe

SavcÄ±nÄ±n Ä±srarÄ± MÄ°T elemanÄ±nÄ± deÅŸifre etti
SavcÄ±nÄ±n Ä±srarÄ± MÄ°T elemanÄ±nÄ± deÅŸifre etti

PKK yÃ¶neticisi Gabar 2 aydÄ±r kayÄ±p
PKK yÃ¶neticisi Gabar 2 aydÄ±r kayÄ±p

ODTÃœ'deki olaylarla ilgili ilginÃ§ iddia

ODTÃœ yine karÄ±ÅŸtÄ±!
ODTÃœ yine karÄ±ÅŸtÄ±

BDP heyeti Erbil'den Kandil'e gitti

Dicle'deki gerginlik ODTÃœ'ye sÄ±Ã§radÄ±
Dicle'deki gerginlik ODTÃœ'ye sÄ±Ã§radÄ±

Kemal Burkay da 'sabotaj' dedi

SÃ¼reÃ§ 'Ã–calan'Ä±n mektubu'yla baÅŸlamÄ±ÅŸ...
SÃ¼reÃ§ 'Ã–calan'Ä±n mektubu'yla baÅŸlamÄ±ÅŸ

Ak Parti, MHP'den de destek bekliyor

"MÄ°T'ten bir heyet de Kandil'de" iddiasÄ±
quot MÄ°T'ten bir heyet de Kandil'de quot iddiasÄ±

Ã–calan'dan Suriyeli KÃ¼rtlere mesaj iddiasÄ±
Ã–calan'dan Suriyeli KÃ¼rtlere mesaj iddiasÄ±

Guardian: Esad KÃ¼rt kartÄ±nÄ± kullanabilir
Guardian Esad KÃ¼rt kartÄ±nÄ± kullanabilir

Ä°ÅŸte saldÄ±rÄ±daki telsiz konuÅŸmasÄ±
Ä°ÅŸte saldÄ±rÄ±daki telsiz konuÅŸmasÄ±

TÃ¼rkiye\'den kara harekatÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k!
TÃ¼rkiye 'den kara harekatÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

ABD: PKK\'nÄ±n merkezine darbe vurduk
ABD PKK 'nÄ±n merkezine darbe vurduk

Kandil\'den GÃ¼len Cemaati\'ne ikinci mesaj
Kandil 'den GÃ¼len Cemaati 'ne ikinci mesaj

GÃ¼lerce\'den PKK\'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸme piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±...
GÃ¼lerce 'den PKK 'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸme piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±

Ã–calan \'GÃ¼len Cemaati\'yle temas kurdu
Ã–calan 'GÃ¼len Cemaati 'yle temas kurdu

KaÃ§ak HDP'li vekiller BrÃ¼ksel'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
KaÃ§ak HDP'li vekiller BrÃ¼ksel'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi






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