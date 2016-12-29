HDP'li 'kaÃ§ak vekil' Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

Ankara Merasim Sokak'ta aralarÄ±nda asker ve sivillerin bulunduÄŸu 29 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren PKK'lÄ±Ä±nÂ taziyesi ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin cenazesine katÄ±lanÂ HDPÂ Van MilletvekiliÂ TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.
Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri dÃ¼zenlemek, yÃ¶netmek ve bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinciÂ duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade vermeye gitmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±k Ã–ztÃ¼rk katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.
SanÄ±k avukatlarÄ±, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, bununla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n sonucunun, bekletici neden olarak kabul edilmesini talep etti.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±ndaÂ yakalama emriÂ dÃ¼zenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi
Mardin'de sosyal medyadaPKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutman 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±