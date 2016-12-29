15:03, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

HDP'li 'kaÃ§ak vekil' Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Merasim Sokak'ta aralarÄ±nda asker ve sivillerin bulunduÄŸu 29 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren PKK'lÄ±Ä±nÂ taziyesi ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin cenazesine katÄ±lanÂ HDPÂ Van MilletvekiliÂ TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri dÃ¼zenlemek, yÃ¶netmek ve bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinciÂ duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade vermeye gitmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±k Ã–ztÃ¼rk katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

SanÄ±k avukatlarÄ±, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, bununla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n sonucunun, bekletici neden olarak kabul edilmesini talep etti.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±ndaÂ yakalama emriÂ dÃ¼zenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.