15:15, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Rusya-TÃ¼rkiye arasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± hat





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye'deÂ ateÅŸkes rejiminin ve imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼ olan TÃ¼rkiye ile kÄ±rmÄ±zÄ± hat kurduÄŸunu belirtti. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±da konuÅŸan Åžoygu, "Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tÃ¼m ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n denetiminin garantÃ¶rÃ¼ olan TÃ¼rk tarafÄ± ile iÅŸbirliÄŸinin desteklenmesi amacÄ±yla bugÃ¼n itibarÄ±yla kÄ±rmÄ±zÄ± hat kurdu" dedi.

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