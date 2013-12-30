15:39, 29 Aralık 2016 Perşembe

ESKADER Ödülleri açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) 2016 Kültür Sanat Ödüllerini açıkladı.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir,, ödüllerin her yıl kültür sanat camiası tarafından heyecanla beklendiğini söyledi.

Şerif Aydemir, ödül alan isimlerin ESKADER üyeleri ve seçici kurul tarafından tespit edildiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık yüzün üzerinde üyemiz var. Bu üyelerimizden görüş alıyoruz. Bunun dışında kültür sanat mahfillerinden, değerli bulduğumuz üstadlarımız da görüş bildiriyor. Bu görüşler elbette kesin sonuç değil. Son bir buçuk ay, üç günde bir toplanmak üzere bu neticelere varıldı. Toplamda dokuz kişi bu ödüllerin değerlendirmesini yaptı. ESKADER ödüllerinde sabit alanlar yok. Geçen yıl 31 ödül dağıtıldı. Bu yıl ise 28 ödül veriyoruz. Ödül törenini de Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her yıl olduğu gibi Nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

26 DALDA, 28 ÖDÜL VERİLECEK

Bu yıl yazılı eserler arasından verilen ödüller "Araştırma" alanında "Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları" eseri ile Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a, "Deneme" dalında "Şair Dağın Doruğunda/ Meydana Getirmenin Estetiği" kitabı ile Celal Fedai'ye, "Dergi" dalında "Türk Dili" dergisine, "Düşünce" alanında "Türk Dikkati" eseri ile Doç. Dr. Fatih Şeker'e, "Eleştiri" alanında "Başkasının Sınırlarında Şair" eseri ile Hayriye Ünal'a, "Gezi" kategorisinde "Tanrı Dağları'nın Gözyaşları" eseri ile Özer Ravanoğlu'na, "Hikaye" dalında "Işıklar Açık Kalsın" eseri ile Mehmet Kahraman'a, "İnceleme" alanında "Öykümüzün Sınır Taşları" eseri ile Necip Tosun'a, kitap yayıncılığında "Kesit Yayınları"na, "Roman" dalında "Kuğu Boynu" eseri ile Ayşegül Genç'e, "Şehir Yazıları" alanında "Çizgisiz Defter" eseriyle Akif Emre'ye, "Şiir" dalında "Yağmurlu Perçem" adlı kitabı ile Mehmet Aycı'ya, "Uzun Hikaye" dalında ise "Küçük Paris Fena Öksürüyor" kitabı ile Sedat Demir'e verilecek.

"Yerel Kültür- Yayın Faaliyeti" alanında ise 1980'li yıllarda yayın hayatına başlayan "Sultanlar" lakaplı bir ailenin, kendi içinde akrabalık bağlarını ve iletişimini canlı tutmak amacıyla çıkardıkları "Sultanların Dünyasından" isimli aile gazetesine ödül sunulacak.

Görsel sanatlar alanında da "Fotoğraf" dalında "Dağa Giden Atlar" çalışması ile Dursun Çiçek, "Resim" kategorisinde Hülya Yazıcı, Klasik Türk Sanatları'nda Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Minyatür" alanında "Kutsal Emanetler, Sancak-ı Şerif" çalışmasıyla Gülçin Anmaç, "Türk- Klasik Süsleme Sanatları" alanında Neslihan Duran ödül almaya layık görüldü.

"Televizyon Kültür Yayıncılığı"nda TRT Diyanet Televizyonu'nda yayınlanan "Kebikeç Programı" ile Ercan Yılmaz, televizyon dizi oyunculuğunda ise "Seksenler" dizisindeki "Fehmi Baba" karakteri ile Rasim Öztekin'e ödül takdim edilecek.

"Kurum" alanında "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi"ne, "Müzik" dalında "Ölümsüzlüğünün 100. yılında Tamburi Cemil Bey" eseri ile Reha Sağbaş'a ödül verilecek.

ESKADER "Üstün Hizmet Ödülü" kategorisinde Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Ötüken Neşriyat'ın kurucularından Erol Kılınç ödül alacak.

Bu yılki "Özel Ödül"e ise "Canlılar Sorununa Giriş ve Biyoloji Felsefesi" çalışması ile Prof. Dr. Teoman Duralı layık görüldü.