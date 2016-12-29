15:39, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Fatih'te metruk bina Ã§Ã¶ktÃ¼





Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Fatih semtinde Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan bina Ã§Ã¶ktÃ¼. Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiyenin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemede binada kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. TrafiÄŸe kapatÄ±lan caddede belediye ekiplerinin temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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