15:45, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°ptal edilen sorularÄ±n puanlamasÄ± KDK'ya taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±na giren adaylar, sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumuna (KDK) baÅŸvuruda bulundu.

Ã–SYM tarafÄ±ndan 3 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±ndaki iki soru, itirazlar Ã¼zerine iptal edildi.

SÃ¶z konusu sorular, 9 AralÄ±k'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 6764 sayÄ±lÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'da yer alan "SÄ±navlardan sonra BaÅŸkanlÄ±k veya yargÄ± mercileri tarafÄ±ndan iptaline karar verilen sorular deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±larak geÃ§erli sorularÄ±n puan deÄŸerinin yeniden saptanmasÄ± suretiyle puanlama yapÄ±lÄ±r" hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince, deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kanunla getirilen dÃ¼zenlemeden Ã¶nce, iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edildiÄŸini ifade eden bazÄ± adaylar, iptal edilen sorularÄ±n puanlamaya dahil edilmemesi nedeniyle maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek KDK'ya baÅŸvurdu.

KDK yetkilileri, baÅŸvurularÄ±n kabul edildiÄŸini, ÅŸikayetlerin adalet ve hakkaniyet Ã§erÃ§evesinde mevzuat da dikkate alÄ±narak deÄŸerlendirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi