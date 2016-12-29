BandÄ±rma'da poyraz 90 kilometre hÄ±zla esti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BandÄ±rma'da dev dalgalar nedeniyle yÃ¼k gemileri aÃ§Ä±kta demir atarken, Ä°stanbul YenikapÄ±'ya yapÄ±lmasÄ± gereken deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi.
BandÄ±rma'da devam eden ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar ulaÅŸan poyraz yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ã‡elebi LimanÄ±'ndaki tahmil ve tahliye iÅŸlemleri durdurulurken, mendireÄŸe vuran dev dalgalar fÄ±rtÄ±nanÄ±n boyutunu yansÄ±ttÄ±. Limana girmek iÃ§in aÃ§Ä±kta sÄ±ra bekleyen yÃ¼k gemileri demir atmak zorunda kalÄ±rken, kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±kÃ§Ä± tekneleri avlanmak iÃ§in denize aÃ§Ä±lamadÄ±.
BandÄ±rma'dan Ä°stanbul YenikapÄ±'ya gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± gereken feribot seferleri ise karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi. Ä°lÃ§edeki bazÄ± semtlerde elektrik tellerinin kopmasÄ±na iÅŸyeri levhalarÄ±nÄ±n devrilmesine neden olan fÄ±rtÄ±nanÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edeceÄŸi meteroloji tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi
Mardin'de sosyal medyadaPKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutman 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±