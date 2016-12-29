15:51, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BandÄ±rma'da poyraz 90 kilometre hÄ±zla esti





BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BandÄ±rma'da dev dalgalar nedeniyle yÃ¼k gemileri aÃ§Ä±kta demir atarken, Ä°stanbul YenikapÄ±'ya yapÄ±lmasÄ± gereken deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi. BandÄ±rma'da devam eden ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar ulaÅŸan poyraz yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ã‡elebi LimanÄ±'ndaki tahmil ve tahliye iÅŸlemleri durdurulurken, mendireÄŸe vuran dev dalgalar fÄ±rtÄ±nanÄ±n boyutunu yansÄ±ttÄ±. Limana girmek iÃ§in aÃ§Ä±kta sÄ±ra bekleyen yÃ¼k gemileri demir atmak zorunda kalÄ±rken, kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±kÃ§Ä± tekneleri avlanmak iÃ§in denize aÃ§Ä±lamadÄ±. BandÄ±rma'dan Ä°stanbul YenikapÄ±'ya gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± gereken feribot seferleri ise karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi. Ä°lÃ§edeki bazÄ± semtlerde elektrik tellerinin kopmasÄ±na iÅŸyeri levhalarÄ±nÄ±n devrilmesine neden olan fÄ±rtÄ±nanÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edeceÄŸi meteroloji tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

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