15:53, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Duterte'den suÃ§ iÅŸleyenlere helikopterli tehdit!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aÅŸaÄŸÄ± atmakla tehdit etti.

Duterte, ABS-CBN haber kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, "EÄŸer yolsuzluk yaptÄ±ysanÄ±z, sizi helikopterle yakalarÄ±m ve aÅŸaÄŸÄ±ya atarÄ±m." dedi.

"BUNU DAHA Ã–NCE YAPTIM NEDEN BÄ°R DAHA YAPMAYAYIM KÄ°?"

VadettiÄŸi mali yardÄ±mlarÄ± Ã§alanlarÄ±n, kim olursa olsun helikopter cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Duterte, "Bunu daha Ã¶nce yaptÄ±m, neden bir daha yapmayayÄ±m ki?" diye konuÅŸtu.

Duterte, helikopterden attÄ±ÄŸÄ± kurban ya da kurbanlarÄ±nÄ±n, rehin tuttuklarÄ± kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼renler olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ ancak olayÄ±n ne zaman ya da nerede olduÄŸuna iliÅŸkin bilgi vermedi.

Rodrigo Duterte, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda geceleri Davao Ã§evresinde motosikletle dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸÃ¼phelileri bizzat Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti. Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasÄ±nÄ±z?" demek istediÄŸini savunan Duterte, "Davao sokaklarÄ±nda devriye gezer, bela arardÄ±m. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onlarÄ± Ã¶ldÃ¼rebileyim." demiÅŸti.

'DAVAO Ã–LÃœM MANGASI' ADLI Ã‡ETENÄ°N TETÄ°KÃ‡Ä°LERÄ°NDEN BÄ°RÄ° Ä°DDÄ°ASI

Devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilmeden Ã¶nce Davao'da 20 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Duterte, hakkÄ±nda Davao Ã–lÃ¼m MangasÄ± (DDS) adlÄ± Ã§etenin tetikÃ§ilerinden biri olduÄŸuna dair Ã§Ä±kan iddialarÄ± ise reddetmiÅŸti. Duterte, geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da Davao'da adam kaÃ§Ä±rma ve tecavÃ¼z suÃ§larÄ±ndan aranan en az Ã¼Ã§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'nin sÃ¶zlerine aÃ§Ä±klÄ±k getiren Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HaberleÅŸme BÃ¼rosu Sekreteri Martin Andanar ise "Duterte'nin sÃ¶ylediklerini ciddiye almalÄ±yÄ±z ama genel anlamÄ±yla deÄŸil." ifadelerini kullanarak Duterte'nin katil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuÅŸma tarzÄ±nÄ±n bu olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuÅŸturucu ve yolsuzlukla mÃ¼cadeleye Ã¶ncelik vereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Duterte'nin uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde emniyet gÃ¼Ã§lerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce ÅŸÃ¼pheli, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â