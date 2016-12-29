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17:43, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
15:57, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Rus jetlerinden bir ilk: El Bab'da DEAÅž'Ä± vurdular
Rus jetlerinden bir ilk: El Bab'da DEAÅž'Ä± vurdular

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinin gÃ¼neyindeki DEAÅž hedefleri dÃ¼n gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± 128'inci gÃ¼nÃ¼ne girerken, Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, dÃ¼n gece ilk kez El Bab'da DEAÅž hedeflerine yÃ¶nelik bombardÄ±man dÃ¼zenledi.

Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± El Bab'Ä±n merkezineki DEAÅž unsurlarÄ±nÄ± deÄŸil, El Bab'Ä±n gÃ¼neyinde bulunan Ã¶rgÃ¼te ait bÃ¶lgeleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



Ä°lgili Konular FÄ±rat KalkanÄ± Suriye Rusya
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