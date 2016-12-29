16:10, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Fas'ta KatarlÄ± emekli albay iÅŸkenceden hapse mahkum oldu





Fas'ta, Tunuslu bir vatandaÅŸa bir yÄ±l boyunca iÅŸkence etmekten suÃ§lu bulunan KatarlÄ± emekli albay bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas'ta, alÄ±koyduÄŸu Tunus vatandaÅŸÄ±na bir yÄ±l boyunca iÅŸkence etmekten suÃ§lu bulunan KatarlÄ± emekli albayÄ±n bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Fas basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Kazablanka'da yaÅŸayan ismi aÃ§Ä±klanmayan emekli albay ÅŸikayet Ã¼zerine 12 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazablanka Ceza Mahkemesinin dÃ¼n karara baÄŸladÄ±ÄŸÄ± davada adam kaÃ§Ä±rmak, zorla alÄ±koymak, iÅŸkence etmek ve cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmakla suÃ§lanan sanÄ±ÄŸa bir yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi. KatarlÄ± emekli albayÄ±n, Tunus vatandaÅŸÄ±nÄ± evine davet ettikten sonra alÄ±koyduÄŸu ve bir yÄ±l boyunca Ã§eÅŸitli aletlerle iÅŸkence ederek cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu ifade edildi. Ã–te yandan Tunus vatandaÅŸÄ±nÄ±n 200 bin dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸikayetinden vazgeÃ§tiÄŸi, mahkemenin sosyal medyada yer alan iÅŸkence ve cinsel saldÄ±rÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine dayanarak cezaya hÃ¼kmettiÄŸi kaydedildi.

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