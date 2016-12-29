16:16, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Bulunan 'kÃ¼lÃ§e altÄ±n'lar alÃ§Ä± Ã§Ä±ktÄ±





Antalya'bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, alÃ§Ä±dan yapÄ±lan kÃ¼lÃ§eler olduÄŸu belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde dÃ¼n maÄŸarada bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla altÄ±n rengine boyanan, alÃ§Ä±dan yapÄ±lan kÃ¼lÃ§eler olduÄŸu belirlendi. GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda dÃ¼n izinsiz kazÄ± sÄ±rasÄ±nda altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bugÃ¼n de devam edildi.Â GÃ¼venlik Ã¶nlemi alan jandarma ekipleri, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸe izin vermedi. Jandarma ekipleri, durdurduklarÄ± araÃ§lardaki yolcular ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin kimliklerini kontrol etti. Kemer Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Murat Åžahin de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda incelemelerde bulundu. KÃœLÃ‡E ALTINLAR ALÃ‡IDAN YAPILMIÅž Ä°ncelemeler sonucunda maÄŸarada bulunduÄŸu iddia edilen 360 kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n,Â kÃ¼lÃ§e ÅŸekli verilmiÅŸ ve altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ alÃ§Ä± olduÄŸu tespit edildi. GÃ¶zaltÄ±ndaki M.K, B.H.Åž, S.Ã‡. ve A.B'nin, sahte altÄ±n kÃ¼lÃ§elerini yerleÅŸtirdikleri maÄŸaranÄ±n giriÅŸini duvar Ã¶rerek kapattÄ±klarÄ± ve Ã¼zerini 3 metre toprakla doldurduklarÄ± iddia edildi. AyrÄ±ca, zanlÄ±larÄ±nÂ baÅŸka bir noktadan 4 metre 10 santim geniÅŸliÄŸindeki kayayÄ± delerek iÃ§eriye kamera uzattÄ±klarÄ±, sahte kÃ¼lÃ§elerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§ekerek, kayÄ±tlarÄ±nÄ± izlettikleri define avcÄ±larÄ±nÄ±Â dolandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Jandarmadaki iÅŸlemleri sÃ¼ren zanlÄ±lardan M.K'nÄ±n FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ resen emekli edilen 2. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. VALÄ° KARALOÄžLU'NDANÂ "HAYALLER ALTIN, GERÃ‡EKLER ALÃ‡I" PAYLAÅžIMI Antalya Valisi MÃ¼nir KaraloÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±nda sahte altÄ±nlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±mlayarak, "Hayaller altÄ±n, gerÃ§ekler alÃ§Ä±"Â mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne cep telefonuyla Ã§ektiÄŸi bazÄ± buluntu fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶nderen S.A. (35), karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendisine ne kadar para verileceÄŸini sormuÅŸ, yetkililerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. S.A'nÄ±n verdiÄŸi bilgi doÄŸrultusunda GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki bÃ¶lgede MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. S.A, ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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