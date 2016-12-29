Afganistan'da bir Hint Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetine yÄ±llar Ã¶nce yerleÅŸen bir Hint silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kunduz valiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Narmon Sing adÄ±ndaki Hint kÃ¶kenli Afganistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n Kunduz ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SaldÄ±rÄ±da Ã¶len Narmon Sing'in 30 yÄ±l Ã¶nce Kunduz'a yerleÅŸtiÄŸi belirtildi.
Sing'in Kunduz'daki Sihler ve Hindular VakfÄ±nÄ±n temsilcisi olduÄŸu belirtildi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine 2016'da Ã§oÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 921 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
TerÃ¶r uzmanlarÄ± Andrew Self ve Jared Ferris yazdÄ±klarÄ± makalede, PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bÃ¶lgelere tekabÃ¼l eden isimlerinin olduÄŸunu belirtti
30 yÄ±ldÄ±r Kunduz'da yaÅŸayan Hintli vatandaÅŸ silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta, Tunuslu bir vatandaÅŸa bir yÄ±l boyunca iÅŸkence etmekten suÃ§lu bulunan KatarlÄ± emekli albay bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinin gÃ¼neyindeki DEAÅž hedefleri dÃ¼n gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
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AB iÃ§in 2016, Brexit ile geleceÄŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ile "yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼yelerinin "isyan" ettiÄŸi ve BrÃ¼ksel karÅŸÄ±tÄ± popÃ¼list partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± MuhafÄ±z Ordusu'ndan gelen gruplarÄ±n Farah'daki Taliban militanlarÄ±yla birlikte savaÅŸta bulunduÄŸu iddia ediliyor