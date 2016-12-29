16:26, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Afganistan'da bir Hint Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





30 yÄ±ldÄ±r Kunduz'da yaÅŸayan Hintli vatandaÅŸ silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetine yÄ±llar Ã¶nce yerleÅŸen bir Hint silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kunduz valiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Narmon Sing adÄ±ndaki Hint kÃ¶kenli Afganistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n Kunduz ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da Ã¶len Narmon Sing'in 30 yÄ±l Ã¶nce Kunduz'a yerleÅŸtiÄŸi belirtildi. Sing'in Kunduz'daki Sihler ve Hindular VakfÄ±nÄ±n temsilcisi olduÄŸu belirtildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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