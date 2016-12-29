16:33, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da okullar yarÄ±n tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve oluÅŸabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve Ã¶zel tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ±nda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kamuda gÃ¶revli hamile ve engellilerin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

KOCAELÄ°

Kocaeli ValiliÄŸi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n il genelinde ilk ve orta dereceli okullarÄ± bir gÃ¼n sÃ¼reyle tatil etti.

YarÄ±n ayrÄ±ca kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel idari izinli sayÄ±lacak. Kocaeli ValiliÄŸi'nde yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

"YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile birlikte, dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±klarÄ±n araÃ§ trafiÄŸinde ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol aÃ§acaÄŸÄ± olumsuzluÄŸa ve maÄŸduriyete yer vermemek amacÄ± ile il genelinde anaokullarÄ±, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri dahil eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime Cuma gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼re ile ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, engelli ve hamile personel idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r."