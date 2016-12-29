DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:44, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
16:38, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan ve Putin bu geceki ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan ve Putin bu geceki ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusu ve Astana sÃ¼reci ele alÄ±ndÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye Rusya Rusya TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
Karda ayak izi bÄ±raktÄ± yakalandÄ±
Karda ayak izi bÄ±raktÄ±, yakalandÄ±

Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±
Ä°stanbul'da balÄ±kÃ§Ä± teknesi alabora oldu bir Ã¶lÃ¼
Ä°stanbul'da balÄ±kÃ§Ä± teknesi alabora oldu; bir Ã¶lÃ¼

BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.
Ä°stanbul'un fÄ±rtÄ±na bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°stanbul'un fÄ±rtÄ±na bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Ä°stanbul'da doÄŸalgaz patlamasÄ±
Ä°stanbul'da doÄŸalgaz patlamasÄ±

DavutpaÅŸa'da doÄŸalgaz patlamasÄ± meydana geldi
ErdoÄŸan ve Alpay tahliye edildi
ErdoÄŸan ve Alpay tahliye edildi

KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
ErdoÄŸan ve Putin bu geceki ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan ve Putin bu geceki ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Karamehmet'in cezasÄ± onandÄ±
Karamehmet'in cezasÄ± onandÄ±

Pamukbank'tan kullandÄ±rÄ±lan bazÄ± kredilere iliÅŸkin yargÄ±lamada, iÅŸ adamÄ± Karamehmet ve 2 banka yÃ¶neticisine verilen hapis cezalarÄ± onandÄ±
Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da okullar yarÄ±n tatil edildi
Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da okullar yarÄ±n tatil edildi

Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak
Anayasa Komisyonu 12 maddeyi kabul etti
Anayasa Komisyonu 12. maddeyi kabul etti

TBMM Anayasa Komisyonunda, CumhurbaÅŸkanÄ±'na Meclis'i feshetme yetkisi veren 12. madde kabul edildi.
ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Akar'la buluÅŸtu
ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Akar'la buluÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti.
Bulunan 'kÃ¼lÃ§e altÄ±n'lar alÃ§Ä± Ã§Ä±ktÄ±
Bulunan 'kÃ¼lÃ§e altÄ±n'lar alÃ§Ä± Ã§Ä±ktÄ±

Antalya'bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, alÃ§Ä±dan yapÄ±lan kÃ¼lÃ§eler olduÄŸu belirlendi
Ä°stanbul'da kÄ±ÅŸ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda seferler azaltÄ±lacak
Ä°stanbul'da kÄ±ÅŸ: AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda seferler azaltÄ±lacak

Ä°stanbul'da beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda 30-31 AralÄ±k'taki seferler yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaltÄ±lacak
BandÄ±rma'da poyraz 90 kilometre hÄ±zla esti
BandÄ±rma'da poyraz 90 kilometre hÄ±zla esti

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ptal edilen sorularÄ±n puanlamasÄ± KDK'ya taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ptal edilen sorularÄ±n puanlamasÄ± KDK'ya taÅŸÄ±ndÄ±

Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih'te metruk bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Fatih'te metruk bina Ã§Ã¶ktÃ¼

Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'deki selde iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ FOTO
Mersin'deki selde iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ | FOTO

Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haberler

Rus jetlerinden bir ilk: El Bab'da DEAÅž'Ä± vurdular
Rus jetlerinden bir ilk El Bab'da DEAÅž'Ä± vurdular

Putin: Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±
Putin Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±

TÃ¼rkiye ve Rusya Suriye'de ateÅŸkes planÄ±nda anlaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye ve Rusya Suriye'de ateÅŸkes planÄ±nda anlaÅŸtÄ±

Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±
Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Suriyeli muhalifler ve Rusya arasÄ±nda arabuluculuk yapÄ±yoruz
YÄ±ldÄ±rÄ±m Suriyeli muhalifler ve Rusya arasÄ±nda arabuluculuk yapÄ±yoruz

Rusya vizesiz seyahat gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini durdurabilir
Rusya vizesiz seyahat gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini durdurabilir

Ruslar da TÃ¼rk Ã§ayÄ± iÃ§ecek
Ruslar da TÃ¼rk Ã§ayÄ± iÃ§ecek

Rusya'dan Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±na ilk aÃ§Ä±klama: Ã–len Rus yok!
Rusya'dan Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±na ilk aÃ§Ä±klama Ã–len Rus yok

'Rusya ve TÃ¼rkiye birbirine gÃ¼venerek hareket ediyor'
Rusya ve TÃ¼rkiye birbirine gÃ¼venerek hareket ediyor'

Rusya: ABD yerine TÃ¼rkiye ile anlaÅŸmak daha kolay
Rusya ABD yerine TÃ¼rkiye ile anlaÅŸmak daha kolay

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'da
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya'da

Moskova'dan Ankara'ya anlaÅŸma hatÄ±rlatmasÄ±!
Moskova'dan Ankara'ya anlaÅŸma hatÄ±rlatmasÄ±

Rusya'dan metalÃ¼rji firmalarÄ±na TÃ¼rkiye sinyali
Rusya'dan metalÃ¼rji firmalarÄ±na TÃ¼rkiye sinyali

100 Ã¶ÄŸrenci Rusya'da nÃ¼kleer eÄŸitimi alacak
100 Ã¶ÄŸrenci Rusya'da nÃ¼kleer eÄŸitimi alacak

TÃ¼rk askerlerini vuran uÃ§aÄŸÄ±n bilgileri Rusya'dan
TÃ¼rk askerlerini vuran uÃ§aÄŸÄ±n bilgileri Rusya'dan

Rus politikacÄ± Jirinovski Ankara'da
Rus politikacÄ± Jirinovski Ankara'da

Rusya, TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlem uÃ§uÅŸu yapÄ±yor
Rusya TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlem uÃ§uÅŸu yapÄ±yor

TÃ¼rkiye'ye hava savunma sistemi sevkiyatÄ± gÃ¼ndemde
TÃ¼rkiye'ye hava savunma sistemi sevkiyatÄ± gÃ¼ndemde

TÃ¼rkiye Gazprom'dan ilave gaz talep etti
TÃ¼rkiye Gazprom'dan ilave gaz talep etti

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye istihbarat desteÄŸi iddiasÄ±
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye istihbarat desteÄŸi iddiasÄ±

Rusya: TÃ¼rkiye'ye hava savunma sistemi iÃ§in hazÄ±rÄ±z
Rusya TÃ¼rkiye'ye hava savunma sistemi iÃ§in hazÄ±rÄ±z

''Putin ve ErdoÄŸan, fÃ¼ze savunma sisteminde mutabÄ±k''
'Putin ve ErdoÄŸan fÃ¼ze savunma sisteminde mutabÄ±k''

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye et ve tavuk ihracÄ±
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye et ve tavuk ihracÄ±

Putin 10 ekim'de TÃ¼rkiye'de
Putin 10 ekim'de TÃ¼rkiye'de

Putin TÃ¼rkiye'ye geliyor
Putin TÃ¼rkiye'ye geliyor

Rusya'dan yaÅŸ sebze iÃ§in ilk talepler
Rusya'dan yaÅŸ sebze iÃ§in ilk talepler

Putin'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
Putin'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

ErdoÄŸan G20 zirvesinde Putin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
ErdoÄŸan G20 zirvesinde Putin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Rusya'dan ilk charter uÃ§uÅŸlar 2 EylÃ¼lâ€™de
Rusya'dan ilk charter uÃ§uÅŸlar 2 EylÃ¼l de

'Stalin dÃ¶nemi geri dÃ¶ndÃ¼'
Stalin dÃ¶nemi geri dÃ¶ndÃ¼'

Rus Jeopolitik Sorunlar BaÅŸkanÄ±'ndan reddiye
Rus Jeopolitik Sorunlar BaÅŸkanÄ±'ndan reddiye

Rusya'yla ticarette dolara son
Rusya'yla ticarette dolara son

Firari FETÃ–'cÃ¼lerden biri de Rusya'da
Firari FETÃ–'cÃ¼lerden biri de Rusya'da

TÃ¼rk Diplomatlar Rusya'ya gitti
TÃ¼rk Diplomatlar Rusya'ya gitti

Rusya gÄ±da ambargosunu yÄ±l sonuna kadar kaldÄ±rabilir
Rusya gÄ±da ambargosunu yÄ±l sonuna kadar kaldÄ±rabilir

ErdoÄŸan-Putin buluÅŸmasÄ±nÄ±n Ukrayna'da yankÄ±larÄ±
ErdoÄŸan-Putin buluÅŸmasÄ±nÄ±n Ukrayna'da yankÄ±larÄ±

Rusya ile ticarette yeni bir dÃ¶nem baÅŸlayacak
Rusya ile ticarette yeni bir dÃ¶nem baÅŸlayacak

Rus heyeti Charter uÃ§uÅŸlarÄ± iÃ§in AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda
Rus heyeti Charter uÃ§uÅŸlarÄ± iÃ§in AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda

Rusya'dan "MÃ¼slÃ¼manlara Ä±lÄ±mlÄ± olun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Rusya'dan quot MÃ¼slÃ¼manlara Ä±lÄ±mlÄ± olun quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ÅžimÅŸek, Rus mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ÅžimÅŸek Rus mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye-Rusya arasÄ±nda yeni dÃ¶nem
TÃ¼rkiye-Rusya arasÄ±nda yeni dÃ¶nem

TÃ¼rk heyeti Rusya'ya gidiyor
TÃ¼rk heyeti Rusya'ya gidiyor

Putin ve ErdoÄŸan'dan Ã¶nce bakanlar gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Putin ve ErdoÄŸan'dan Ã¶nce bakanlar gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Antalya'ya Ä°lk Rus kafilesi geldi
Antalya'ya Ä°lk Rus kafilesi geldi

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye ilk charter seferi iptal edildi
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye ilk charter seferi iptal edildi

Medvedev'den TÃ¼rkiye'de tatil yapÄ±n teklifi
Medvedev'den TÃ¼rkiye'de tatil yapÄ±n teklifi

Sibiryaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye ilk turist 17 Temmuzâ€™da uÃ§acak
Sibirya dan TÃ¼rkiye ye ilk turist 17 Temmuz da uÃ§acak

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Lavrov gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Lavrov gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya turlara TÃ¼rkiye yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Rusya turlara TÃ¼rkiye yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

Rusya'daki TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalar kalkÄ±yor
Rusya'daki TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalar kalkÄ±yor

Rusya, TÃ¼rkiye'ye charter seferlerine baÅŸlÄ±yor
Rusya TÃ¼rkiye'ye charter seferlerine baÅŸlÄ±yor

KÄ±rÄ±moÄŸlu: Putin, Rusya'da â€˜Ã¶zÃ¼râ€™ miti yaratÄ±yor
KÄ±rÄ±moÄŸlu Putin Rusya'da Ã¶zÃ¼r miti yaratÄ±yor

GÃ¶zler TÃ¼rkiye ve Rusya ekonomik iliÅŸkilerinde
GÃ¶zler TÃ¼rkiye ve Rusya ekonomik iliÅŸkilerinde

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Rusya'ya gidecek
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Rusya'ya gidecek

Rusya-TÃ¼rkiye krizi Belarus'a yaradÄ±
Rusya-TÃ¼rkiye krizi Belarus'a yaradÄ±

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye SoÃ§i daveti
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye SoÃ§i daveti

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ErdoÄŸan'Ä±n iftarÄ±na katÄ±lÄ±yor
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ErdoÄŸan'Ä±n iftarÄ±na katÄ±lÄ±yor

TÃ¼rkiye, Rusyaâ€™yÄ± havadan denetleyecek
TÃ¼rkiye Rusya yÄ± havadan denetleyecek

"Rus-TÃ¼rk iliÅŸkisinin bozulmasÄ± iki milletin de zararÄ±nadÄ±r"
quot Rus-TÃ¼rk iliÅŸkisinin bozulmasÄ± iki milletin de zararÄ±nadÄ±r quot

Rusya TÃ¼rkiye'ye tur satÄ±ÅŸÄ± yapan 23 siteyi yasakladÄ±
Rusya TÃ¼rkiye'ye tur satÄ±ÅŸÄ± yapan 23 siteyi yasakladÄ±

Lavrov'un aklÄ± Irak'taki TÃ¼rk askerinde kaldÄ±!
Lavrov'un aklÄ± Irak'taki TÃ¼rk askerinde kaldÄ±

Piyasalarda Rusya ile yumuÅŸama beklentisi
Piyasalarda Rusya ile yumuÅŸama beklentisi

Moskova'dan TÃ¼rkiye'ye tatil satan Rus ÅŸirketlere dava
Moskova'dan TÃ¼rkiye'ye tatil satan Rus ÅŸirketlere dava

KÄ±rÄ±m'da kÃ¶prÃ¼ye Ã§arpan TÃ¼rkler tazminat Ã¶deyecek
KÄ±rÄ±m'da kÃ¶prÃ¼ye Ã§arpan TÃ¼rkler tazminat Ã¶deyecek

Rusya'da TÃ¼rk iÅŸÃ§i kontenjanÄ± arttÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya'da TÃ¼rk iÅŸÃ§i kontenjanÄ± arttÄ±rÄ±ldÄ±

Rusya'dan DavutoÄŸlu yorumu
Rusya'dan DavutoÄŸlu yorumu

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye 'OsmanlÄ±' tehdidi!
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye 'OsmanlÄ±' tehdidi

Rusya, TÃ¼rkiye'nin IÅžÄ°D'i vurmasÄ±ndan rahatsÄ±z!
Rusya TÃ¼rkiye'nin IÅžÄ°D'i vurmasÄ±ndan rahatsÄ±z

Rusya'dan TÃ¼rklere vize engeli
Rusya'dan TÃ¼rklere vize engeli

Rusya'dan 'TÃ¼rkiye'yi suÃ§lamÄ±yoruz' aÃ§Ä±klamasÄ±
Rusya'dan 'TÃ¼rkiye'yi suÃ§lamÄ±yoruz' aÃ§Ä±klamasÄ±

Kremlin'den TÃ¼rkiye'ye 'beklentili sitem'
Kremlin'den TÃ¼rkiye'ye 'beklentili sitem'

Rus askeri heyeti TÃ¼rkiye'ye geliyor
Rus askeri heyeti TÃ¼rkiye'ye geliyor

Rusya'dan iliÅŸkileri yumuÅŸatma sinyali
Rusya'dan iliÅŸkileri yumuÅŸatma sinyali

Rus havayolu ÅŸirketine Antalya izni verildi
Rus havayolu ÅŸirketine Antalya izni verildi

Rusya'ya havalimanÄ±nÄ± TÃ¼rk ÅŸirket yapacak
Rusya'ya havalimanÄ±nÄ± TÃ¼rk ÅŸirket yapacak

TÃ¼rk biberi ve narÄ± Rusya'ya giremeyecek
TÃ¼rk biberi ve narÄ± Rusya'ya giremeyecek

Vestel Rusya'daki fabrikasÄ±nÄ± kapattÄ±
Vestel Rusya'daki fabrikasÄ±nÄ± kapattÄ±

Rusya TÃ¼rkiye'ye gaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±stÄ±
Rusya TÃ¼rkiye'ye gaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±stÄ±

Rusya TÃ¼rkiye ile silah anlaÅŸmalarÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

Hollande: TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda savaÅŸ riski var
Hollande TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda savaÅŸ riski var

Rusya ile ABD ateÅŸkes iÃ§in Cuma gÃ¼nÃ¼ toplanÄ±yor
Rusya ile ABD ateÅŸkes iÃ§in Cuma gÃ¼nÃ¼ toplanÄ±yor

Rusya Esad'Ä± ikinci Kadirov yapacak
Rusya Esad'Ä± ikinci Kadirov yapacak

Putin, diyalog talebini reddetti
Putin diyalog talebini reddetti

Rusya: 'TÃ¼rkiye, Suriye'ye mÃ¼dahaleye hazÄ±rlanÄ±yor'
Rusya 'TÃ¼rkiye Suriye'ye mÃ¼dahaleye hazÄ±rlanÄ±yor'

TÃ¼rkiye'den Rusya'ya diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
TÃ¼rkiye'den Rusya'ya diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rus gazetecilere vize ÅŸartÄ± getirildi
Rus gazetecilere vize ÅŸartÄ± getirildi

Azerbaycan TÃ¼rk-Rus iliÅŸkileri iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor
Azerbaycan TÃ¼rk-Rus iliÅŸkileri iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor

Rusya, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na giren TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ± vuracakmÄ±ÅŸ
Rusya Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na giren TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ± vuracakmÄ±ÅŸ

ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteÄŸi Putin'e iletildi
ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteÄŸi Putin'e iletildi

Rusya, TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlem uÃ§uÅŸu yapacak
Rusya TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlem uÃ§uÅŸu yapacak

Rusya'nÄ±n yeni ihlali dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda
Rusya'nÄ±n yeni ihlali dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda

Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan yine TÃ¼rk hava sahasÄ± ihlali
Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan yine TÃ¼rk hava sahasÄ± ihlali

Gazprom TÃ¼rk ÅŸirketlere Ã¶zel indirimi iptal etti
Gazprom TÃ¼rk ÅŸirketlere Ã¶zel indirimi iptal etti

Rus bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ziyareti iptal
Rus bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ziyareti iptal

Rusya eksi 60 soÄŸuÄŸu pazarlayacak
Rusya eksi 60 soÄŸuÄŸu pazarlayacak

Kriz sonrasÄ± Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye ilk Ã¼st dÃ¼zey ziyaret
Kriz sonrasÄ± Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye ilk Ã¼st dÃ¼zey ziyaret

10 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Rusya'yÄ± terketti
10 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Rusya'yÄ± terketti

Rusya'da "TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nÃ¼ ÅŸikayet hattÄ±" kuruldu!
Rusya'da quot TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nÃ¼ ÅŸikayet hattÄ± quot kuruldu

Rusya 23 ton tavuÄŸu TÃ¼rkiye'ye iade edecek
Rusya 23 ton tavuÄŸu TÃ¼rkiye'ye iade edecek

Rusya TÃ¼rkiye iliÅŸkilerine dair
Rusya TÃ¼rkiye iliÅŸkilerine dair

TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri Yuvarlak Masa'da konuÅŸuldu
TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri Yuvarlak Masa'da konuÅŸuldu

TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin jeopolitiÄŸi
TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin jeopolitiÄŸi

TÃ¼rk hackerlar Rus bakanÄ±n sitesine saldÄ±rdÄ±
TÃ¼rk hackerlar Rus bakanÄ±n sitesine saldÄ±rdÄ±

Rus medyasÄ±nda baÅŸ dÃ¼ÅŸman TÃ¼rkiye
Rus medyasÄ±nda baÅŸ dÃ¼ÅŸman TÃ¼rkiye

Moskova'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ± St. Petersburg'u vurdu
Moskova'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ± St Petersburg'u vurdu

Rusya'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yakan taraftarlara ceza
Rusya'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yakan taraftarlara ceza

Ankara'da Putin hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
Ankara'da Putin hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Rusya BMGK'dan istediÄŸini alamadÄ±
Rusya BMGK'dan istediÄŸini alamadÄ±

Rusya'dan BaÅŸika tepkisi; hukuksuzluk
Rusya'dan BaÅŸika tepkisi hukuksuzluk

Ä°ki Rus gemisine Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni yok
Ä°ki Rus gemisine Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni yok

Rusya, TÃ¼rkiye ile gerginliÄŸini BMGK'ya taÅŸÄ±yor
Rusya TÃ¼rkiye ile gerginliÄŸini BMGK'ya taÅŸÄ±yor

Rusya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ TÃ¼rkiye ile uzlaÅŸma istedi
Rusya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ TÃ¼rkiye ile uzlaÅŸma istedi

'Ret' cevabÄ± Ã¼zerine Rusya'dan yeni tehditler
Ret' cevabÄ± Ã¼zerine Rusya'dan yeni tehditler

TÃ¼rk-Rus askeri projeler durduruldu
TÃ¼rk-Rus askeri projeler durduruldu

Rusya, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Rusya TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Rus askeri heyeti 'ihlal' iÃ§in Ankara'da
Rus askeri heyeti 'ihlal' iÃ§in Ankara'da

ErdoÄŸan ve Putin'in gÃ¼ndeminde dÃ¶rt madde var
ErdoÄŸan ve Putin'in gÃ¼ndeminde dÃ¶rt madde var

Rusya: TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bozulmaz
Rusya TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bozulmaz

Rus analist: Rusya, TÃ¼rkiye'yi AB'den kopardÄ±
Rus analist Rusya TÃ¼rkiye'yi AB'den kopardÄ±

RusyalÄ± analist: Rusya'nÄ±n dostu Slavlar deÄŸil TÃ¼rkler
RusyalÄ± analist Rusya'nÄ±n dostu Slavlar deÄŸil TÃ¼rkler

Gazprom'dan TÃ¼rkiye'ye yeni boru hattÄ±
Gazprom'dan TÃ¼rkiye'ye yeni boru hattÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 