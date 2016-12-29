16:38, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ErdoÄŸan ve Putin bu geceki ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusu ve Astana sÃ¼reci ele alÄ±ndÄ±.

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