'PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tleri yok farklÄ± isimleri var'

NATO'ya baÄŸlÄ± TerÃ¶re KarÅŸÄ± Savunma MÃ¼kemmeliyet Merkezinin yÄ±llÄ±k dergisi Defence Against Terrorism Review'de (TerÃ¶rizme KarÅŸÄ± Savunma Ä°ncelemeleri) yazan terÃ¶r uzmanlarÄ± Andrew Self ve Jared Ferris, "Ã–lÃ¼ adamlar yalan sÃ¶ylemez: PKK'nÄ±n bÃ¶lgesel oyununun aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶lenlerin bilgilerinin deÄŸerlendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nladÄ±klarÄ± makalede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK, YRK ve YPG arasÄ±ndaki personel, ekonomi ve yetki geÃ§iÅŸkenliklerini ele aldÄ±.
Derginin son sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan makalede, PKK ve baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tler bÃ¼nyesinde Ã§atÄ±ÅŸmalara girerek Ã¶len 2 bin 500 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼m ilanlarÄ±nda yer alan doÄŸum ve katÄ±lÄ±m bilgilerinden yola Ã§Ä±kÄ±larak, Ã¶rgÃ¼tler arasÄ±ndaki iliÅŸki gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Makalede, Ã¶rgÃ¼t kademeleri arasÄ±nda zaman iÃ§inde nasÄ±l iliÅŸki kurulduÄŸu incelendi, bu Ã¶rgÃ¼tlerin stratejik dÃ¼zeyde ve sahadaki ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¼yelerini gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ farklÄ± alanlarda ve yerlerde kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.
"ABD PYD-YPG ile gerek aÃ§Ä±ktan gerekse gizli iÅŸbirliÄŸini artÄ±rdÄ±"
Bu bulgunun, PKK ve baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±ndaki yakÄ±n ve birbirini destekleyen iliÅŸkiyi kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± zamanda PKK'nÄ±n bunlardan tamamen farklÄ± bir Ã¶rgÃ¼t olduÄŸu tezini Ã§Ã¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor. Makalede, HPG, YPG ve YRK'nin birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± ve ortak bir bÃ¶lgesel amaÃ§ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼tler olarak gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiÄŸi vurgulanÄ±yor.
Suriye krizi ve DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ABD'nin PYD-YPG ile gerek aÃ§Ä±ktan gerekse gizli iÅŸbirliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilen makalede, bunun ABD'nin bÃ¶lgede TÃ¼rkiye gibi mÃ¼ttefiklerini rahatsÄ±z ettiÄŸi kaydediliyor.
Makalede, elde edilen bulgularÄ±n PKK'nÄ±n 1998'de Suriye'den Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra PJAK ve PYD'yi kurduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§iziliyor. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda Ã¶lenlerle ilgili Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerin gÃ¶zlendiÄŸi dÃ¶nemin, PJAK'Ä±n kuruluÅŸuna ve PJAK-Ä°ran Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zamana denk geldiÄŸine dikkat Ã§ekilen makalede, bu deÄŸiÅŸikliklerin PKK ile baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin birlik iÃ§inde olduÄŸunu ispat ettiÄŸi, birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin yalnÄ±zca bazÄ± konularda taktiksel inisiyatif alma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olduÄŸu vurgulanÄ±yor.
"Bir terÃ¶ristin baÄŸlÄ± olduÄŸu birlik defalarca deÄŸiÅŸtiriliyor"
Ã‡atÄ±ÅŸmalarda Ã¶len terÃ¶ristler hakkÄ±nda bilgi ve diÄŸer veriler toplandÄ±ÄŸÄ±nda, PKK ve PKK ile baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ±n Ã§ok yÃ¼zeysel olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen makalede, ihtiyaca gÃ¶re, bir terÃ¶ristin baÄŸlÄ± olduÄŸu birliÄŸinin ve konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin defalarca deÄŸiÅŸtirildiÄŸi ifade ediliyor.
PKK ve baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle arasÄ±ndaki iliÅŸkinin, kardeÅŸ Ã¶rgÃ¼t baÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶tesine geÃ§tiÄŸi, PKK'nÄ±n tÃ¼m bu Ã¶rgÃ¼tleri kontrol edip emirler verdiÄŸi iÅŸaret edilen makalede, ÅŸu ifadelere yer veriliyor:
"PKK'nÄ±n Kandil'deki elebaÅŸlarÄ±, 'Ã¼Ã§ kaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k' oyunu oynar gibi terÃ¶ristleri ihtiyaca gÃ¶re Ã¶rgÃ¼tler arasÄ±nda ve bÃ¶lgeler arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiriyor, bÃ¶ylece Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ saklayÄ±p 'uluslararasÄ± terÃ¶rist' damgasÄ± yemekten kaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu yÃ¼zden aslÄ±nda PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tleri yok, sadece bÃ¶lgelere tekabÃ¼l eden isimleri var. "
Kaynak: AA
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TerÃ¶r uzmanlarÄ± Andrew Self ve Jared Ferris yazdÄ±klarÄ± makalede, PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bÃ¶lgelere tekabÃ¼l eden isimlerinin olduÄŸunu belirtti
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