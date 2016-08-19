ErdoÄŸan ve Alpay tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.
Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Pamukbank'tan kullandÄ±rÄ±lan bazÄ± kredilere iliÅŸkin yargÄ±lamada, iÅŸ adamÄ± Karamehmet ve 2 banka yÃ¶neticisine verilen hapis cezalarÄ± onandÄ±
Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak
TBMM Anayasa Komisyonunda, CumhurbaÅŸkanÄ±'na Meclis'i feshetme yetkisi veren 12. madde kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti.
Antalya'bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, alÃ§Ä±dan yapÄ±lan kÃ¼lÃ§eler olduÄŸu belirlendi
Ä°stanbul'da beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda 30-31 AralÄ±k'taki seferler yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaltÄ±lacak
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.