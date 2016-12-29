Ä°stanbul'un fÄ±rtÄ±na bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbulÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) , kar Ã¶nlemlerini aÃ§Ä±kladÄ±, bugÃ¼n ki fÄ±rtÄ±nanÄ±n bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±. FÄ±rtÄ±na nedeniyle Ä°stanbul'da 24 aÄŸaÃ§, 5 direk devrildi. 60 binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. 126 tabela uÃ§masÄ± meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araÃ§ 1 vinÃ§ devrildi.
Ä°BB ekiplerinin dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren tÃ¼m ekipleriyle ana arterler ve kavÅŸaklarda tedbirlerini aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Tedbirler iÃ§in 932 araÃ§ ve iÅŸ makinesi 3437 personel gÃ¶rev yaparken, kritik noktalarda buzlanmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in 110 ton tuz kullandÄ±. Saatte hÄ±zÄ± 90 km' ye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle minibÃ¼s, kamyon, TIR gibi yÃ¼ksek kasalÄ± araÃ§larÄ±n kÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼klerden yavaÅŸ seyretmeleri uyarÄ±sÄ±nda bulunulurken, uyarÄ±lara raÄŸmen meydana gelen kazalara ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ä°BB'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, ana arterlerde 21'i yaralamalÄ± toplam 58 trafik kazasÄ± meydana geldi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle 24 aÄŸaÃ§, 5 direk devrildi. 60 binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. 126 tabela uÃ§masÄ± meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araÃ§ ve 1 vinÃ§ devrildi. Ä°stanbul genelinde kritik noktalara vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ± iÃ§in 10 bin ton tuz torbasÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Zeytinburnu spor salonunda 498 evsiz misafir ediliyor.
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.
Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Pamukbank'tan kullandÄ±rÄ±lan bazÄ± kredilere iliÅŸkin yargÄ±lamada, iÅŸ adamÄ± Karamehmet ve 2 banka yÃ¶neticisine verilen hapis cezalarÄ± onandÄ±
Kocaeli ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak
TBMM Anayasa Komisyonunda, CumhurbaÅŸkanÄ±'na Meclis'i feshetme yetkisi veren 12. madde kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti.
Antalya'bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, alÃ§Ä±dan yapÄ±lan kÃ¼lÃ§eler olduÄŸu belirlendi
Ä°stanbul'da beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda 30-31 AralÄ±k'taki seferler yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaltÄ±lacak
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.