17:22, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'un fÄ±rtÄ±na bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±





Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) , kar Ã¶nlemlerini aÃ§Ä±kladÄ±, bugÃ¼n ki fÄ±rtÄ±nanÄ±n bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±. FÄ±rtÄ±na nedeniyle Ä°stanbul'da 24 aÄŸaÃ§, 5 direk devrildi. 60 binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. 126 tabela uÃ§masÄ± meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araÃ§ 1 vinÃ§ devrildi. Ä°BB ekiplerinin dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren tÃ¼m ekipleriyle ana arterler ve kavÅŸaklarda tedbirlerini aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Tedbirler iÃ§in 932 araÃ§ ve iÅŸ makinesi 3437 personel gÃ¶rev yaparken, kritik noktalarda buzlanmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in 110 ton tuz kullandÄ±. Saatte hÄ±zÄ± 90 km' ye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle minibÃ¼s, kamyon, TIR gibi yÃ¼ksek kasalÄ± araÃ§larÄ±n kÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼klerden yavaÅŸ seyretmeleri uyarÄ±sÄ±nda bulunulurken, uyarÄ±lara raÄŸmen meydana gelen kazalara ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°BB'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, ana arterlerde 21'i yaralamalÄ± toplam 58 trafik kazasÄ± meydana geldi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle 24 aÄŸaÃ§, 5 direk devrildi. 60 binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. 126 tabela uÃ§masÄ± meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araÃ§ ve 1 vinÃ§ devrildi. Ä°stanbul genelinde kritik noktalara vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ± iÃ§in 10 bin ton tuz torbasÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Zeytinburnu spor salonunda 498 evsiz misafir ediliyor.

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