GÃ¼ncelleme: 17:21, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Almanya'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± evlerine 921 saldÄ±rÄ±





SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine 2016'da Ã§oÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 921 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evlere 2016'da Ã§oÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 921 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Welt gazetesinin Almanya Federal SuÃ§ Dairesi'nin (BKA) verilerinden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, 27 AralÄ±k tarihi itibariyle devlet tarafÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara tahsis edilen evlere 921 saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lardan 857'sinin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, Ã¼lkede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n 2014'te baÅŸlayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kriziyle hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± evlerine gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n, kundaklama, hasar verme, duvarlara hakaret iÃ§erikli mesaj yazma gibi ÅŸiddet iÃ§eren eylemlerden oluÅŸtuÄŸu ifade edildi. Bu arada, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar lehine politikalarÄ± destekleyen siyasetÃ§iler ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m eden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Alman polisinin verilerine gÃ¶re 2016'nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 800'den fazla siyasetÃ§i, yaklaÅŸÄ±k 120 yardÄ±m kuruluÅŸu ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ye aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildi. BKA BaÅŸkanÄ± Holger MÃ¼nch, baÅŸka insanlara yardÄ±m ederek topluma katkÄ±da bulunanlarÄ±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ± kÄ±nayarak, "Bunu hoÅŸ gÃ¶remeyiz." ifadesini kullandÄ±. MÃ¼nch, sosyal medyada artan tehdit ve nefret mesajlarÄ±nÄ±n sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±dan fiziki saldÄ±rÄ±ya dÃ¶nmesini engellemek iÃ§in Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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