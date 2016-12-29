Ä°stanbul'da balÄ±kÃ§Ä± teknesi alabora oldu; bir Ã¶lÃ¼

BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.