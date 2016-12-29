17:40, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Karda ayak izi bÄ±raktÄ±, yakalandÄ±





Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden "Kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§undan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kiÅŸi, EskiÅŸehir'de polisin ayak izinden yola Ã§Ä±karak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. EskiÅŸehir'de 6 yÄ±l Ã¶nce bir Ã§orbacÄ±da Ã§Ä±kan kavgada arkadaÅŸÄ± Adnan TekdaÄŸ'Ä± (29) bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan KurtuluÅŸ K. (22), cezasÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar etti. ZanlÄ±nÄ±n, EskiÅŸehir'in AÅŸaÄŸÄ±sÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶nÃ¼ Mahalesi'nde olduÄŸunu belirleyen polis ekipleri, KurtuluÅŸ K'nÄ±n bir apartmanÄ±n bodrumunda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Polis ekiplerinin geldiÄŸini fark ederek saklandÄ±ÄŸÄ± yerden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli, karda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ayak izlerini takip eden emniyet gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± KurtuluÅŸ K, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Â

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