17:46, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±: AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar elektrik arÄ±zasÄ±na sebep oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'yi etkisi altÄ±na alan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zaya sebep olduÄŸu ve kesintilerin en kÄ±sa zaman iÃ§erisinde giderilmesi iÃ§in yoÄŸun mesai harcandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'yi etkisi altÄ±na alan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n elektrik iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zalara sebep olduÄŸu belirtilirken, "Ã–zellikle, Marmara BÃ¶lgesi'nin kuzeyindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na sebebiyle, iletim hatlarÄ±nda meydana gelen arÄ±za sonucu AdapazarÄ±, Kocaeli, Ä°stanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaÅŸanmaktadÄ±r." denildi.

TÃ¼rkiye Elektrik Ä°letim AÅž (TEÄ°AÅž) bÃ¼nyesindeki ekiplerin, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n elverdiÄŸi Ã§erÃ§evede yaÅŸanan arÄ±zalara mÃ¼dahale ettiÄŸinin kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, kesintilerin en kÄ±sa zamanda giderilmesi iÃ§in yoÄŸun mesai harcandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–te yandan, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'na elektrik daÄŸÄ±tÄ±m hizmeti saÄŸlayan BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle ulusal elektrik ÅŸebekesinden yeteri kadar elektrik alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Kesintiden GaziosmanpaÅŸa, BayrampaÅŸa, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, Sultangazi, GÃ¼ngÃ¶ren, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ã‡atalca, Esenyurt, BeylikdÃ¼zÃ¼, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BakÄ±rkÃ¶y, BahÃ§elievler ve EyÃ¼p ilÃ§elerinin etkilendiÄŸi kaydedilirken, "Ulusal elektrik ÅŸebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bÃ¶lgelerin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in BEDAÅž tÃ¼m kaynaklarÄ± seferber ederek Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik saÄŸlayacaktÄ±r." ifadeleri kullandÄ±.

AynÄ± zamanda, Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda elektrik daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren AYEDAÅž'tan da saat 15.15 itibarÄ±yla ulusal ÅŸebeke sistemli elektrik kesintisi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve kesintiden etkilenen bÃ¶lgelerin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in tÃ¼m kaynaklarÄ±n seferber edildiÄŸi duyuruldu.