17:53, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°ran ve Suudi Arabistan arasÄ±ndaki hac tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Muhammed Salih bin Tahir Benten, milliyet ve mezhepsel kimliklerine bakmaksÄ±zÄ±n hac ve umre ziyaretine gelecek herkesi memnuniyetle kabul edeceklerini belirterek, bu yÃ¶nde Ä°ran'a bir davet gÃ¶nderdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Benten, baÅŸkent Riyad'daki bakanlÄ±k binasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 80 Ã¼lkeden gelen hac iÅŸleri temsilcileri ile bir araya gelerek, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve diÄŸer Ã¼lkelerden gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ele aldÄ±.

Bakan Benten, toplantÄ±yÄ±, bu yÄ±l hac ibadetini yerine getirmek iÃ§in kutsal topraklara gelecek MÃ¼slÃ¼manlara gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunu ele almak amacÄ±yla Kral Selman bin Abdulaziz'den aldÄ±klarÄ± talimat Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini dile getirdi.

Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hac yapmasÄ± konusuna da deÄŸinen Benten, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar. HacÄ± adaylarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Ä°ran Hac ve Ziyaret Kurumu heyeti de davet edildi. Suudi Arabistan hÃ¼kÃ¼meti, milliyet ve mezhepsel kimliklerine bakmaksÄ±zÄ±n hac ve umre ziyaretine gelecek herkesi memnuniyetle kabul eder."

Ä°ran ile Suudi Arabistan arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik nedeniyle bu yÄ±l sadece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Ä°ranlÄ±lardan bir kÄ±smÄ± hac gÃ¶revini yerine getirmek Ã¼zere Suudi Arabistan'a gitmiÅŸti.

Ä°ran Ä°slami Ä°rÅŸad ve KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'la yaÅŸanan vize sorunu ve hacÄ±larÄ±n kutsal topraklara gidiÅŸi ve gÃ¼venliÄŸi gibi konularda anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n bu yÄ±l hacca gitmeyeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan yÃ¶netimi ise Ä°ranlÄ± hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n ibadetlerini yerine getirmesi iÃ§in Ä°ran Hac ve Ziyaret Kurumu heyetinin Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ taleplerin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ä°ran heyetinin hac mevsimi dÃ¼zenlemeleri iÃ§in hazÄ±rlanan anlaÅŸmaya imza atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ä°ran'Ä±n dini lideri Hamaney ise tÃ¼m bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Riyad yÃ¶netimini "Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n bu yÄ±lki hac ibadetine engel olmakla" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.