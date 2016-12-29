ABD'nin PYD'ye yardÄ±mlarÄ± mercek altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye yÄ±l iÃ§inde birÃ§ok kez askeri yardÄ±m yaptÄ±. Bunlardan yalnÄ±zca birkaÃ§Ä± tespit edilebilirken, son iki haftada 3 kez sevkiyat yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rk istihbarat kaynaklarÄ± da bu yardÄ±mlarÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.
ABD, PYD/PKK'ya yÄ±l iÃ§inde birÃ§ok kez askeri yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rdÄ±. YardÄ±mlar, ABD'nin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'de kurduÄŸu hava Ã¼slerine ve kuzey Irak'taki Erbil kentinden karayoluyla teslim edildi.
Ä°LK SEVKÄ°YAT 7 NÄ°SAN'DA
Haseke'de elde edilen bilgilere gÃ¶re, ilk sevkiyat, 7 Nisan'da RÃ¼meylan hava Ã¼ssÃ¼ne yapÄ±ldÄ±. ABD helikopterleri RÃ¼meylan'daki PYD/PKK unsurlarÄ±na askeri malzeme yÃ¼klÃ¼ bÃ¼yÃ¼k kargolar indirmiÅŸti.
Yerel kaynaklar, Washington yÃ¶netiminin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n sÃ¼rekliliÄŸine dikkati Ã§ekiyor.
Yaz aylarÄ±nda yoÄŸunlaÅŸan MÃ¼nbiÃ§ operasyonu sÄ±rasÄ±nda askeri yardÄ±mlarÄ±n hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ±, KasÄ±m baÅŸÄ±nda baÅŸlayan Rakka operasyonu Ã¶ncesinde de yoÄŸun biÃ§imde devam ettiÄŸi belirtiliyor.
27 ARALIK'TA EN BÃœYÃœK SEVKÄ°YAT
ABD'nin son 2 haftada askeri yardÄ±mlara hÄ±z verildiÄŸi belirtildi. ABD helikopterleri, 13 ve 23 AralÄ±k'ta RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne kargolar indirdi.
27 AralÄ±k'ta ise son iki haftanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±.
RÃ¼meylan'a ABD kargo uÃ§aklarÄ± inerken, Erbil'den yola Ã§Ä±kan Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lÃ¼ onlarca tÄ±r da Simarka sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geÃ§erek PYD/PKK bÃ¶lgesine ulaÅŸtÄ±.
Sahadaki hareketliliÄŸe raÄŸmen, ABD'li yetkililer PYD/PKK unsurlarÄ±na askeri yardÄ±mda bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± savunmaya devam ediyor.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John R. Bass, 23 AralÄ±k'taki rÃ¶portajÄ±nda, "Biz PYD'ye doÄŸrudan destek saÄŸlamÄ±yoruz, silah, cephane saÄŸlamÄ±yoruz." demiÅŸti. Bass'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan saatler sonra da sevkiyat baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rk yetkililer ise ABD'nin PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± doÄŸruluyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta." demiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da Ã¶nceki gÃ¼n, "(FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±) Koalisyon gÃ¼Ã§leri ne diyordu baÅŸÄ±ndan, 'DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n mÃ¼cadelemizi sonuna kadar vereceÄŸiz' diyorlardÄ±. Hatta bizi de DEAÅž'a destek vermekle suÃ§luyorlardÄ±. Åžimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne, DEAÅž da dahil olmak Ã¼zere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD ASKERLERÄ° PKK'LILAR Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE
ABD, Haseke'nin kuzeydoÄŸusundaki RÃ¼meylan ilÃ§esinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) gÃ¼neyindeki Harab IÅŸk kÃ¶yÃ¼ne de geÃ§en mart ayÄ±nda hava Ã¼sleri kurmuÅŸtu. RÃ¼meylan, kargo uÃ§aklarÄ±nÄ±n da inebileceÄŸi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte iken Harab IÅŸk'Ä± ise ÅŸimdilik yalnÄ±zca askeri helikopterler kullanabiliyor.
PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Haseke'den baÅŸlayarak Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kadar, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uzanan bir hakimiyet bÃ¶lgesi kurmayÄ± hedefliyor.
TÃ¼rkiye ise bu "terÃ¶r koridoru"nun kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± yineliyor.
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Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Benten, "Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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