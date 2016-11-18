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GÃ¼ncelleme: 18:16, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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FÄ±rat KalkanÄ±'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi
FÄ±rat KalkanÄ±'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°zmit KÃ¶sekÃ¶y'deki tren garÄ±ndan demir yolu ile yola Ã§Ä±kartÄ±lan 30 adet akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. Ä°slahiye FevzipaÅŸa garÄ±nda trenden indirilen araÃ§lar, tÄ±rlara yÃ¼klenerek Gaziantep'e doÄŸru yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin batÄ± illerindeki birliklerden gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen ZMA'lardan bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len El-Bab operasyonuna katÄ±lmasÄ±, geriye kalan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n ise sÄ±nÄ±r hattÄ±nda hazÄ±r tutulmasÄ± bekleniyor.



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