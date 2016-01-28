GÃ¼ncelleme: 18:07, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼k elektrik kesintisi





Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± elektrik kesintisi yaÅŸandÄ±. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan elektrik kesintilerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±mÄ±zda da geÃ§ici arÄ±zalara sebep oldu" denildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Ãœlkemizi etkisi altÄ±na alan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±mÄ±zda da geÃ§ici arÄ±zalara sebep olmaktadÄ±r. Ã–zellikle, Marmara BÃ¶lgesi'nin kuzeyindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na sebebiyle, iletim hatlarÄ±nda meydana gelen arÄ±za sonucu AdapazarÄ±, Kocaeli, Ä°stanbul illerimizde saat 14:20'de baÅŸlayan elektrik kesintileri yaÅŸanmaktadÄ±r.BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± TEÄ°AÅž bÃ¼nyesindeki ekipler hava koÅŸullarÄ±nÄ±n elverdiÄŸi Ã§erÃ§evede yaÅŸanan arÄ±zalara mÃ¼dahale etmektedir. Kesintilerin en kÄ±sa zaman iÃ§erisinde giderilmesi iÃ§in yoÄŸun mesai harcanmaktadÄ±r." BEDAÅž'TAN AÃ‡IKLAMA GELDÄ° BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Kesintiden 14 ilÃ§e etkilendi AÃ§Ä±klamada kesintiden GaziosmanpaÅŸa, BayrampaÅŸa, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, Sultangazi, GÃ¼ngÃ¶ren, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ã‡atalca, Esenyurt, BahÃ§elievler, BeylikdÃ¼zÃ¼, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BakÄ±rkÃ¶y ve EyÃ¼p ilÃ§elerinin etkilendiÄŸi belirtildi.

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