Suriye'de ateÅŸkese katÄ±lan gruplar belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayacak ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na Suriyeâ€™nin merkez ve kuzey bÃ¶lgelerinde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada muhalif gruplarÄ±n isimleri, Feyleke'ÅŸ Åžam, Ahraru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam, Sukuru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸÃ¼'l MÃ¼cahidin, CeyÅŸ Ä°dlib, Åžam Cephesi ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.
Ä°srail Yahudi AjansÄ± ve GÃ¶Ã§men BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 30 bini aÅŸan Yahudi gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 2016â€™da 27 bine geriledi
AFAD ve TÄ°KA iÅŸbirliÄŸiyle Myanmar'a, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Benten, "Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine 2016'da Ã§oÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 921 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
TerÃ¶r uzmanlarÄ± Andrew Self ve Jared Ferris yazdÄ±klarÄ± makalede, PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bÃ¶lgelere tekabÃ¼l eden isimlerinin olduÄŸunu belirtti
30 yÄ±ldÄ±r Kunduz'da yaÅŸayan Hintli vatandaÅŸ silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta, Tunuslu bir vatandaÅŸa bir yÄ±l boyunca iÅŸkence etmekten suÃ§lu bulunan KatarlÄ± emekli albay bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinin gÃ¼neyindeki DEAÅž hedefleri dÃ¼n gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aÅŸaÄŸÄ± atmakla tehdit etti
Ã‡in'in son Ã¼Ã§ ayda gÃ¼venlik ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma bahanesi ile DoÄŸu TÃ¼rkistan'da yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± camilerin Ã§oÄŸunun saÄŸlam olduÄŸu belirtiliyor
Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye hÃ¼kÃ¼meti ile muhalefetin ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya'da Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 uÃ§aÄŸÄ± ile ilgili soruÅŸturma komisyonu elde edilen ilk verileri aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin yerel milis gÃ¼cÃ¼ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor