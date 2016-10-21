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Suriye'de ateÅŸkese katÄ±lan gruplar belli oldu
Suriye'de ateÅŸkese katÄ±lan gruplar belli oldu

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayacak ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na Suriyeâ€™nin merkez ve kuzey bÃ¶lgelerinde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada muhalif gruplarÄ±n isimleri, Feyleke'ÅŸ Åžam, Ahraru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam, Sukuru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸÃ¼'l MÃ¼cahidin, CeyÅŸ Ä°dlib, Åžam Cephesi ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.



Ä°lgili Konular suriyeli muhalifler
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