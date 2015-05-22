AFAD'dan Myanmar'a yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi gÃ¶nderildi.
AFAD'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 20-25 AralÄ±k 2016 tarihleri arasÄ±nda, TÄ°KA Myanmar Program KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ofisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilere gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu belirtildi.
AFAD Ä°yileÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ± Cengiz AkÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ekip tarafÄ±ndan, kamplarda ve kÃ¶ylerdeki ihtiyaÃ§ sahiplerine 500 bin ABD DolarÄ± tutarÄ±nda 16 bin Ã§uval pirinÃ§ ve 3 bin kutu sÄ±vÄ± yaÄŸdan oluÅŸan insani yardÄ±m malzemesinin ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Tingana ve Thetkapyin bÃ¶lgelerinde yapÄ±lan daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan AFAD ekibinin, Sittwe Eyalet Sekreteri Thing Maung Swe ve UNICEF Myanmar Ofisi Temsilcisi Bertrand Bainvel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Swe'nin, TÃ¼rkiyeâ€™nin Myanmar iÃ§in Ã§ok yararlÄ± iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸine aÃ§Ä±k olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde deÄŸerlendirmede bulunduÄŸunun aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UNICEF Temsilcisi Bainvel'in de TÃ¼rkiye ile yapÄ±lan iÅŸbirliÄŸinden duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Arakan'a 2012'de TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 719.8 bin TL'lik pirinÃ§ yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, 2013'te ise TÄ°KA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 418 bin TL'lik gÄ±da ve gÄ±da dÄ±ÅŸÄ± malzemelerin ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, "TÃ¼rkiye'nin Arakan'a yardÄ±mlarÄ± 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda da aralÄ±ksÄ±z devam etti. Bu iki yÄ±lda TÄ°KA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 1.15 milyon TL'lik gÄ±da ve gÄ±da dÄ±ÅŸÄ± yardÄ±m yapÄ±lÄ±rken, iÃ§me suyu, sanitasyon ve bambu ev projelerine de start verildi. TÃ¼rkiye'nin Myanmar'a bugÃ¼ne kadar AFAD koordinasyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± insani yardÄ±mlarÄ±n toplam miktarÄ± 13 milyon TL'ye ulaÅŸtÄ±." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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AFAD ve TÄ°KA iÅŸbirliÄŸiyle Myanmar'a, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
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