18:35, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± trafiÄŸi kilitledi





Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor. Hava ÅŸartlarÄ±na bir de mesai bitimi eklenince Ä°stanbul'da trafik yine durma noktasÄ±na geldi. Ä°BB'nin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re trafik yoÄŸunluÄŸu ÅŸu saatlerde yÃ¼zde 81 oranÄ±nda seyrediyor.

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