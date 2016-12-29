Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± trafiÄŸi kilitledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor.
Hava ÅŸartlarÄ±na bir de mesai bitimi eklenince Ä°stanbul'da trafik yine durma noktasÄ±na geldi.
Ä°BB'nin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re trafik yoÄŸunluÄŸu ÅŸu saatlerde yÃ¼zde 81 oranÄ±nda seyrediyor.
Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak itibariyle elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan elektrik kesintilerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zalara sebep oldu." denildi.
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.
Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Pamukbank'tan kullandÄ±rÄ±lan bazÄ± kredilere iliÅŸkin yargÄ±lamada, iÅŸ adamÄ± Karamehmet ve 2 banka yÃ¶neticisine verilen hapis cezalarÄ± onandÄ±