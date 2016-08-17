Yahudiler İsrail'e gitmekten vazgeçiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'e 2016'da diğer ülkelerden göç eden Yahudi sayısının yaklaşık 27 bin olduğu bildirildi.
İsrail Yahudi Ajansı ile İsrail Göçmen Bakanlığı (ALİYA) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bu yıl Rusya ve Brezilya’dan İsrail'e göç edenlerin sayısında artış, Fransa ve Ukrayna’dan göç edenlerde ise düşüş yaşandığı belirtildi.
Geçen yıla oranla Rusya’dan gelen Yahudi sayısının 7 bine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, ABD’den İsrail’e göç eden Yahudi sayısının ise 3 binin altına düştüğü belirtildi.
Geriye kalan göçmen Yahudilerin geldikleri ülkelerin isimlerine yer verilmeyen açıklamada, Fransa’nın Yahudi göçünün yaşandığı ülkeler sıralamasında Rusya ve Ukrayna’dan sonra üçüncü sıraya yükseldiği, ABD’nin dördüncü sırada yer aldığı ifade edildi.
Açıklamaya göre göçmen Yahudilerin yaş ortalaması, 5 bin 150 kişi 17 yaş altı, 9 bin 500 kişi 18 ila 35 yaş arası, 3 bin kişi 36 ila 45 yaş arası, 4 bin 600 kişi 46 ila 65, 3 bini aşkın kişi ise 66 yaş üstü olarak belirlendi.
Açıklanan verilere göre, göçmen Yahudilerin çoğunun yaşamak için tercih ettikleri ilk yer Tel Aviv, sonra sırasıyla Kudüs, Natanya, Hayfa ve güneydeki Askalan (Aşkelon) ve Bi’ru’s Seba kentleri oldu.
"GELENLER İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARA YERLEŞTİRİLİYOR"
İsrail uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da geçen günlerde, "Fransa'daki Yahudilere 'burası sizin yurdunuz değil, toprağınız değil, Fransa'yı terk edin ve İsrail'e gelin' demenin tam zamanıdır.” ifadeleriyle Yahudileri İsrail’e göçe teşvik etmişti.
Bu politikanın sonucu olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise 400 bini aşmış durumda.
"FİLİSTİNLİLERİN YARISI TOPRAKLARINDAN SÜRÜLDÜ"
İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü.
İsrail Yahudi Ajansı ve Göçmen Bakanlığının açıklamalarına göre, geçen yıl 30 bini aşan Yahudi göçmen sayısı 2016’da 27 bine geriledi
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