18:50, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'Asgari Ã¼cret vergi dilimine girmeyecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, milyonlarca iÅŸÃ§iyi ilgilendiren konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar:

BugÃ¼n, yÄ±llardÄ±r devam eden Suriye'deki kanÄ± durduracak Ã¶nemli bir ateÅŸkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ãœmit ederiz ki bu, Suriye'de yaÅŸanan acÄ±larÄ±n son bulmasÄ± iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ olur.

KÃ¼resel bÃ¼tÃ¼n olumsuzluklara raÄŸmen TÃ¼rkiye dimdik duruyor.

Bu yÄ±l dÃ¼nya ekonomisinde daralma var. ABD seÃ§imleriyle birlikte kurlarda oynama var.

TÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen bu yÄ±l 410 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ saÄŸladÄ±k.

Kriz algÄ±sÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik faaliyetler var.

PlanlarÄ±nÄ±zÄ±, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017'de TÃ¼rkiye yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve ihracatta bÃ¼tÃ¼n birikimini ve gayretini ortaya koyacak.

Asgari Ã¼cret 1404 lira olarak belirlendi. GeÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi iÅŸverenin pirim yÃ¼kÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamaya devam edilecek. Vergi diliminden dolayÄ± asgari Ã¼cret bu rakamÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmeyecek.

Asgari Ã¼cret 2017'de vergi dilimine girmeyecek.

Yetkin ve yeterli olduÄŸumuz alanlarda kendi Ã¼rÃ¼nlerimizi tercih edelim. PahalÄ± olsun bizim olsun.

Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na daha fazla kaynak ayÄ±ralÄ±m. TÃ¼rkiye bundan sonra daha fazla akÄ±l terine yatÄ±rÄ±m yapacak, alÄ±n teri zaten var.