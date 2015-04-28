'Asgari Ã¼cret vergi dilimine girmeyecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, milyonlarca iÅŸÃ§iyi ilgilendiren konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar:
BugÃ¼n, yÄ±llardÄ±r devam eden Suriye'deki kanÄ± durduracak Ã¶nemli bir ateÅŸkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ãœmit ederiz ki bu, Suriye'de yaÅŸanan acÄ±larÄ±n son bulmasÄ± iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ olur.
KÃ¼resel bÃ¼tÃ¼n olumsuzluklara raÄŸmen TÃ¼rkiye dimdik duruyor.
Bu yÄ±l dÃ¼nya ekonomisinde daralma var. ABD seÃ§imleriyle birlikte kurlarda oynama var.
TÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen bu yÄ±l 410 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ saÄŸladÄ±k.
Kriz algÄ±sÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik faaliyetler var.
PlanlarÄ±nÄ±zÄ±, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017'de TÃ¼rkiye yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve ihracatta bÃ¼tÃ¼n birikimini ve gayretini ortaya koyacak.
Asgari Ã¼cret 1404 lira olarak belirlendi. GeÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi iÅŸverenin pirim yÃ¼kÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamaya devam edilecek. Vergi diliminden dolayÄ± asgari Ã¼cret bu rakamÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmeyecek.
Asgari Ã¼cret 2017'de vergi dilimine girmeyecek.
Yetkin ve yeterli olduÄŸumuz alanlarda kendi Ã¼rÃ¼nlerimizi tercih edelim. PahalÄ± olsun bizim olsun.
Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na daha fazla kaynak ayÄ±ralÄ±m. TÃ¼rkiye bundan sonra daha fazla akÄ±l terine yatÄ±rÄ±m yapacak, alÄ±n teri zaten var.
Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak itibariyle elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan elektrik kesintilerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zalara sebep oldu." denildi.
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde denize aÃ§Ä±lan ve alabora olan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki bir kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, bir kiÅŸinin cesedi bulundu, bir kiÅŸi de kayboldu.
Ä°BB, bugÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n sebep oldu zararlarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda tutuklu bulunan AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de bu gece baÅŸlayacak ateÅŸkes konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Pamukbank'tan kullandÄ±rÄ±lan bazÄ± kredilere iliÅŸkin yargÄ±lamada, iÅŸ adamÄ± Karamehmet ve 2 banka yÃ¶neticisine verilen hapis cezalarÄ± onandÄ±