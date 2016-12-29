Binlerce AfrikalÄ± Ã¼cretsiz ameliyatla Ä±ÅŸÄ±ÄŸa kavuÅŸtu

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde,Â Nijer'in baÅŸkentiÂ Niamey'de yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce hizmete aÃ§Ä±lan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde, hayÄ±rseverlerin katkÄ±larÄ±yla 35 bin 662 kiÅŸi muayene edildi, 11 bin 987 kiÅŸi katarakt ameliyatÄ± oldu.
VakfÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara destek veren Bursa Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Kaptan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°HH VakfÄ±, Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA), UluslararasÄ± Doktorlar BirliÄŸi (AID) ve Nijer SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle Nijer'in baÅŸkenti Niamey'de GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Niamey Abdou Moumouni Ãœniversitesi Lamorde Hastanesi bÃ¼nyesinde hizmet veren merkezin 350 bin dolara mal olduÄŸunu ve resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 11 EylÃ¼l 2014'te yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kaptan, burasÄ±nÄ±n, "Afrika Katarakt KampanyasÄ±" ile Nijer'deki hastalarÄ±n imdadÄ±na yetiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.
Dernek olarak merkeze gittiklerini ve oradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde gÃ¶rdÃ¼klerini aktaran Kaptan, binlerce kiÅŸinin gÃ¶z rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayÄ±rseverlerin desteÄŸini beklediÄŸini sÃ¶yledi.
Afrika kÄ±tasÄ±ndaki toz, ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlar ve vitamin eksikliÄŸinin neden olduÄŸu katarakt hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Nijer'de dÃ¼nya ortalamasÄ±nÄ±n Ã§ok daha Ã¼stÃ¼nde olduÄŸunu belirten Kaptan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Nijer'de 600 bin kiÅŸiye bir gÃ¶z doktoru dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Nijer'in 17 milyon kiÅŸilik nÃ¼fusunun yÃ¼zde 1'i, yani 170 bin kiÅŸi maalesefÂ kataraktÂ rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶remiyor. Bu hastalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ileri derecede gÃ¶rme kaybÄ± var. Bu durum sadece bir saÄŸlÄ±k problemi deÄŸil, gÃ¶rmeyenlere bakan yakÄ±nlarÄ±nÄ± da baÄŸlayan sosyal bir yaradÄ±r. TÃ¼rkiye'den hayÄ±rseverlerin de katkÄ±larÄ±yla kurulan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi ile bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da Afrika'daki MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimizin yeniden gÃ¶rmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±z."
HayÄ±rsever vatandaÅŸlarÄ±n, baÄŸÄ±ÅŸlayacaklarÄ± 250 lira ile 1 kiÅŸinin katarakt ameliyatÄ±na destek olabildiÄŸini vurgulayan Kaptan, "Kampanya kapsamÄ±nda 35 bin 662 hasta muayene edildi, 11 bin 987 hasta ise ameliyatla saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu." dedi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Nijer'de yaptÄ±rÄ±lan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde bugÃ¼ne kadar 11 bin 987 kiÅŸi Ã¼cretsiz katarakt ameliyatÄ±yla saÄŸlÄ±k buldu
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ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
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ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.