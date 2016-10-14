GÃ¼ncelleme: 19:20, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Gaziantep'te "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±





Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgelerin 15 gÃ¼n sÃ¼reyle ''Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi'' ilan edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, milli gÃ¼venlik, kamu dÃ¼zeni ve esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi, bÃ¶lgede barÄ±nabilecek bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenlenecek operasyonel faaliyetlerden vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemeleri iÃ§in bazÄ± alanlarÄ±n Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi belirtildi. VatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgelerine girmelerinin yasak olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "MaÄŸara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, AyazdaÄŸ Tepe, KeldÃ¼z Tepe, 1839 RakÄ±mlÄ± Tepe, Benzerce Tepe, HavÅŸu Tepe, Kirmen KayasÄ±, GÃ¶bel Tepe, Kokarca SÄ±rtlarÄ±, UfacÄ±k MezrasÄ±" arasÄ±nda kalan bÃ¶lgede, 5 Ocak 2017 saat 00.00'dan baÅŸlayarak, 19 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar (15) gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸtir. Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen yerlere her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ ve insan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, gerektiÄŸinde yasaklanmasÄ± ve gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ± Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lacaktÄ±r."

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