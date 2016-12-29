DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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GÃ¼ncelleme: 04:07, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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"Nefesi tutmak iyi bir davranÄ±ÅŸ deÄŸil"

Foto: ArÅŸiv

DoÄŸru nefes almanÄ±n vÃ¼cuda pek Ã§ok yararÄ± olduÄŸunu belirten Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–ztÃ¼rk, "Nefesimizi tutmak Ã§ok iyi bir ÅŸey deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ nefesin doÄŸal bir ÅŸekilde akÄ±ÅŸta olmasÄ± lazÄ±m" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trakya Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. GÃ¼lnur Ã–ztÃ¼rk, doÄŸru nefes almanÄ±n vÃ¼cuda pek Ã§ok yararÄ± olduÄŸunu belirtti.

Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–ztÃ¼rk, Trakya Ãœniversitesi Fiziksel Aktivite ve SaÄŸlÄ±k TopluluÄŸu tarafÄ±ndan Ã¼niversitenin senato salonunda dÃ¼zenlenen "Nefes" seminerinde, nefes ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin birbirinden ayrÄ±lmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"NEFESÄ°MÄ°ZÄ° TUTMAK Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L"Â 

DoÄŸru nefes almanÄ±n, bireylerin yaÅŸamÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini bildiren Ã–ztÃ¼rk, "DoÄŸduÄŸumuz andan itibaren her tÃ¼rlÃ¼ olumlu ve olumsuz duygularla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu olumsuz duygularÄ±mÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda maalesef nefesimizi tutma eÄŸilimi gÃ¶steriyoruz. Nefesimizi tutmak Ã§ok iyi bir ÅŸey deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ nefesin doÄŸal bir ÅŸekilde akÄ±ÅŸta olmasÄ± lazÄ±m, nefesimizi alacaÄŸÄ±z ve vereceÄŸiz." dedi.

NEFES TUTULDUÄžUNDA OLMSUZ DUYGULAR RUHA KAZINIYOR

Nefesin tutulduÄŸu her anda, olumsuz duygularÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yoluyla ruha kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun DNA'lara iÅŸlenerek, Ã§ocuklara da aktarÄ±labildiÄŸini vurgulayan Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–ztÃ¼rk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Negatif duygulardan beslenir hale gelmiÅŸiz. Sevgiyi artÄ±rmak gerekiyorken biz Ã¶fkeden beslenmeyi seÃ§iyoruz. Olumsuzluklar Ã§ok kolay size geÃ§er ancak sevgiyi seÃ§mek bir tercihtir ve zordur. Bunu yapmak iÃ§in Ã§aba sarf etmeniz gerekiyor. Birine kÄ±zÄ±p affetmediÄŸiniz zaman aslÄ±nda bundan siz etkileniyorsunuz. Siz hastalanÄ±yorsunuz. Bu durumda da sizin karaciÄŸeriniz bozuluyor."

Ã–ztÃ¼rk, organlarÄ±n duygular ile iliÅŸkileri olduÄŸunu bildirerek, "AkciÄŸerlerimiz bizim cesaret duygusunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerdir. Filmlerde savaÅŸ senaryolarÄ±nda cesareti gÃ¶stermek iÃ§in gÃ¶ÄŸse vurulur Ã§Ã¼nkÃ¼ cesaret gÃ¶ÄŸÃ¼ste taÅŸÄ±nÄ±r. AkciÄŸerlerdeki cesaret bÃ¶breklerdeki dinginliÄŸi artÄ±rÄ±r. BÃ¶breklerdeki dinginlik de karaciÄŸerdeki ÅŸefkat ve merhameti artÄ±rÄ±r. KaraciÄŸer ÅŸefkatli olursa kalp sevgiyle dolar.Â Kalp sevgiyle dolarsa dalak adaletli olur. Dalak adaletli olursa yine akciÄŸerler cesaret kazanÄ±r. Bu bir dÃ¶ngÃ¼ ama bunlardan biri bozulursa dÃ¶ngÃ¼ bozulur."Â bilgisini aktardÄ±.Â 



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