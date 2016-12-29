6 ilde eÄŸitime kar engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± il genelinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¼m ilÃ§elerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 30 aralÄ±k Cuma eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildi. TaraklÄ± ve Geyve ilÃ§elerinde ise tÃ¼m okullar tatil edildi.
Bu arada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan 94 kÃ¶y yolundan 80'i ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°l Ã–zel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, kapalÄ± 14 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
UÅžAK
UÅŸak'ta, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.
UÅŸak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, hava tahmin raporlarÄ±nda bildirilen mevcut hava ÅŸartlarÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ durumu ve en son meteorolojik veriler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak, il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.
UÅŸak'ta dÃ¼n etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar bugÃ¼n de tatil edilmiÅŸti.
BURSA
Bursa ValiliÄŸi kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle BÃ¼yÃ¼korhan, HarmancÄ±k, Keles ve Orhaneli ilÃ§elerinde bulunan ilk, orta Ã¶ÄŸretim okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verdi.
Yurdu etkisi altÄ±na alan kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± Bursa'da yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nÄ±n devam etmesi halinde diÄŸer ilÃ§eler hakkÄ±nda da karar vereceklerini sÃ¶ylediler
Ã‡ANAKKALE
Ã‡anakkale'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã‡an, Yenice ve AyvacÄ±k ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n da tatil edildi.
Ã‡anakkale'nin ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸan olumsuz hava koÅŸullarÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Karayolu ve belediye ekipleri, yollarÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in kÃ¼r kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ara vermeden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
NEVÅžEHÄ°R
NevÅŸehir'de gece baÅŸlamasÄ± beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece baÅŸlayÄ±p cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla il merkezi ve tÃ¼m ilÃ§elerde eÄŸitim Ã¶ÄŸretime yarÄ±n ara verildi.
Ä°l genelindeki kamu kurum ile kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, oluÅŸabilecek rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.
KOCAELÄ°
Kocaeli Ãœniversitesi (KOÃœ) ve il genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.
Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verilmesinin uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca aynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.
KOÃœ'DE TATÄ°L
Kocaeli Ãœniversitesinden (KOÃœ) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n tÃ¼m akademik birimlerde ikinci Ã¶ÄŸretime, yarÄ±n da tÃ¼m birimlerde birinci ve ikinci Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi kaydedildi.
Tatil nedeniyle mazeret sÄ±navlarÄ±na giremeyen Ã¶ÄŸrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sÄ±navÄ± takviminde belirtilen gÃ¼n ve saatte sÄ±nava gireceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tatil sÃ¼resince engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
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Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
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