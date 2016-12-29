19:13, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

6 ilde eÄŸitime kar engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± il genelinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¼m ilÃ§elerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 30 aralÄ±k Cuma eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildi. TaraklÄ± ve Geyve ilÃ§elerinde ise tÃ¼m okullar tatil edildi.

Bu arada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan 94 kÃ¶y yolundan 80'i ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°l Ã–zel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, kapalÄ± 14 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

UÅžAK

UÅŸak'ta, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

UÅŸak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, hava tahmin raporlarÄ±nda bildirilen mevcut hava ÅŸartlarÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ durumu ve en son meteorolojik veriler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak, il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.

UÅŸak'ta dÃ¼n etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar bugÃ¼n de tatil edilmiÅŸti.

BURSA

Bursa ValiliÄŸi kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle BÃ¼yÃ¼korhan, HarmancÄ±k, Keles ve Orhaneli ilÃ§elerinde bulunan ilk, orta Ã¶ÄŸretim okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verdi.

Yurdu etkisi altÄ±na alan kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± Bursa'da yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nÄ±n devam etmesi halinde diÄŸer ilÃ§eler hakkÄ±nda da karar vereceklerini sÃ¶ylediler

Ã‡ANAKKALE

Ã‡anakkale'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã‡an, Yenice ve AyvacÄ±k ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n da tatil edildi.

Ã‡anakkale'nin ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸan olumsuz hava koÅŸullarÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Karayolu ve belediye ekipleri, yollarÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in kÃ¼r kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ara vermeden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

NEVÅžEHÄ°R

NevÅŸehir'de gece baÅŸlamasÄ± beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece baÅŸlayÄ±p cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla il merkezi ve tÃ¼m ilÃ§elerde eÄŸitim Ã¶ÄŸretime yarÄ±n ara verildi.

Ä°l genelindeki kamu kurum ile kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, oluÅŸabilecek rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.

KOCAELÄ°

Kocaeli Ãœniversitesi (KOÃœ) ve il genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verilmesinin uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca aynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

KOÃœ'DE TATÄ°L

Kocaeli Ãœniversitesinden (KOÃœ) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n tÃ¼m akademik birimlerde ikinci Ã¶ÄŸretime, yarÄ±n da tÃ¼m birimlerde birinci ve ikinci Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sÄ±navlarÄ±na giremeyen Ã¶ÄŸrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sÄ±navÄ± takviminde belirtilen gÃ¼n ve saatte sÄ±nava gireceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tatil sÃ¼resince engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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