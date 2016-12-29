TDV'den Azez'e bin 200 ailelik Ã§adÄ±r kent

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±Â (TDV),Â Suriye'ninÂ AzezÂ bÃ¶lgesinde bin 200 aile iÃ§inÂ Ã§adÄ±r kentÂ oluÅŸturdu.
TDV'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azez bÃ¶lgesindekiÂ Ä°ÄŸdeÂ kÃ¶yÃ¼nde,Â IrakÂ TelaferliÂ bin 200 aile iÃ§in 6 bin kiÅŸi kapasiteli Ã§adÄ±r kent kuruldu.
AÃ§Ä±klamada konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesine yer verilen TDV Suriye KoordinatÃ¶rÃ¼Â Mustafa Erdem, savaÅŸ maÄŸduru ailelerin Azez'e bÃ¼yÃ¼k zorluklarla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle camilerde ve farklÄ± yerlerde barÄ±nan ailelerde soÄŸuk nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Erdem, Ã§adÄ±r kentte yaÅŸayacak ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n TDV ekiplerince karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"Åžimdi YaralarÄ± Sarma ZamanÄ±" yardÄ±m kampanyasÄ±yla yaralarÄ±n sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Erdem, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KÄ±rÄ±khan'a Suriye Ã¼zerinden gelen 194 Telaferli, Azez'de bulunan Ä°ÄŸde kampÄ±mÄ±za Valilik tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilmiÅŸtir. Daha Ã¶nce camilerde, sokaklarda yaÅŸayan aileleri Ã§adÄ±r kente yerleÅŸtirdik. Toplamda 360 aile Ã§adÄ±r kente yerleÅŸti. TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± olarak Suriye Azez'de kurduÄŸumuz koordinasyon merkezi ve Kilis'teki mobil mutfaÄŸÄ±mÄ±zdan bÃ¶lgeye sÄ±cak yemek, ekmek ve temel ihtiyaÃ§ malzemeleri konusunda yardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra barÄ±nma konusundaki desteklerimiz de devam ediyor."
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Suriye'nin Azez bÃ¶lgesinde bin 200 aileyi barÄ±ndÄ±racak Ã§adÄ±r kent kurdu
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