'SebilÃ¼rreÅŸad' yeniden basÄ±lÄ±yor

Ä°stiklal MarÅŸÄ±Â ÅžairiÂ Mehmet Akif Ersoy'un baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±Â SÄ±ratÄ±mÃ¼stakimÂ dergisinin, 183'Ã¼ncÃ¼ sayÄ±dan itibarenÂ SebilÃ¼rreÅŸadÂ adÄ±nÄ± almasÄ±yla yayÄ±nlanan nÃ¼shalarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n birleÅŸtirilmesiyle oluÅŸan 8. cildi,Â BaÄŸcÄ±lar BelediyesiÂ tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±.
BaÄŸcÄ±lar Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, belediye tarafÄ±ndan basÄ±lan SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin 8. cildi Ã§Ä±ktÄ±. Derginin, 183'ten 208'inci sayÄ±ya kadar olan nÃ¼shalarÄ±ndan meydana gelen 8. cildi, SebilÃ¼rreÅŸad ismiyle yayÄ±mlandÄ±. Dergi o dÃ¶nemin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuluyor.
BaÄŸcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Lokman Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ±, derginin o dÃ¶nemin birÃ§ok yÃ¶nÃ¼ne Ä±ÅŸÄ±k tutan bir eser olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "15 Temmuz hain darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda milletimiz KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± ve Ã‡anakkale ruhunu ortaya koydu. O dÃ¶nemin ruhuyla meydanlarÄ± ve sokaklarÄ± doldurarak darbe giriÅŸiminde bulunan Ã¼niformalÄ± hainleri pÃ¼skÃ¼rttÃ¼. Ãœlkemizin iÅŸgal edilmesine izin vermedi. Milli ve manevi deÄŸerlere Ä±ÅŸÄ±k tutan bÃ¶yle eserlerin Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°kinci MeÅŸrutiyet'in ilanÄ±ndan sonra yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin ilk 182 sayÄ±sÄ± aynÄ± isimle, sonraki 459 sayÄ±sÄ± ise SebilÃ¼rreÅŸad ismiyle Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 1925 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lan dergi, 1948'den itibaren tekrar yayÄ±nlanmaya baÅŸlandÄ± ve 1966 yÄ±lÄ±na kadar SebilÃ¼rreÅŸad ismiyle yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Derginin OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esiyle 1925 yÄ±lÄ±na kadar yayÄ±mlanan 641 sayÄ±lÄ±k ilk dÃ¶nemi BaÄŸcÄ±lar Belediyesince tekrar basÄ±lÄ±rken, proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda toplam 25 ciltlik kÃ¼lliyat ortaya Ã§Ä±kacak.
Ä°stiklal MarÅŸÄ± Åžairi Mehmet Akif Ersoy'un baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin 8. cildi "SebilÃ¼rreÅŸad" adÄ±yla BaÄŸcÄ±lar Belediyesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
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