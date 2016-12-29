19:27, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi' komisyondan geÃ§ti





CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal yÃ¶netimini (OHAL) dÃ¼zenleyen 13. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL ilan etme yetkisi veren madde kabul momisyonda edildi. DÃ¼zenlemede OHAL gerekÃ§elerine seferberlik hali de eklendi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifindeki 14. ve 15. maddeler ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, bu maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor. 14. ve 15. maddeler ÅŸu ÅŸekildeydi: - Ãœst dÃ¼zey kamu gÃ¶revlilerinin atanmalarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle dÃ¼zenlenir. - Merkezi idare kapsamÄ±ndaki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n; kuruluÅŸ, gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenir.

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