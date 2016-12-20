GÃ¼ncelleme: 19:36, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'daki ilk FETÃ– davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼





Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸu 15 Temmuz'da gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, toplam 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesi alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ifade veren Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Polis HavacÄ±lÄ±k Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Tok, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™ndaki HavacÄ±lÄ±k Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesinde gÃ¶revli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°stanbulâ€™da yaÅŸanan askeri hareketliliÄŸi televizyondan izlediÄŸini anlatan Tok, "Askeri hareketliliÄŸi gÃ¶rÃ¼nce daire baÅŸkanÄ±mÄ±z Uygar ElmastaÅŸâ€™la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Kendisinden Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™nÃ¼ korumakla gÃ¶revli Ã¶zel hareket polislerini kÃ¶ÅŸke gÃ¶ndermek Ã¼zere talimat aldÄ±m. Ender KÃ¼Ã§Ã¼ka yanÄ±ma gelerek, 'Abi bunlar darbe yapÄ±yor, elimizde yazÄ±lÄ± emir olsun, sonra sÄ±kÄ±ntÄ± olur' dedi. Ben de emrin olduÄŸunu, kendisinin hemen uÃ§uÅŸa hazÄ±rlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimat verdim." diye konuÅŸtu Ã–zel hareket polislerinin amiri ile sanÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼ka'nÄ±n yazÄ±lÄ± emir konusunda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Tok, diÄŸer helikopter pilotlarÄ±nÄ±n da kendisinden uÃ§uÅŸ iÃ§in yazÄ±lÄ± emir istediÄŸini sÃ¶yledi. Tok, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Hareket Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini aldÄ±ktan sonra bÃ¼tÃ¼n uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, KÃ¶ÅŸkÃ¼ korumakla gÃ¶revli personeli kara ve deniz yoluyla ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Toplam 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma yarÄ±na ertelendi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.