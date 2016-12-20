Ä°stanbul'daki ilk FETÃ– davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FETÃ– darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸu 15 Temmuz'da gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, toplam 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesi alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ifade veren Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Polis HavacÄ±lÄ±k Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Tok, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™ndaki HavacÄ±lÄ±k Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesinde gÃ¶revli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°stanbulâ€™da yaÅŸanan askeri hareketliliÄŸi televizyondan izlediÄŸini anlatan Tok, "Askeri hareketliliÄŸi gÃ¶rÃ¼nce daire baÅŸkanÄ±mÄ±z Uygar ElmastaÅŸâ€™la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Kendisinden Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™nÃ¼ korumakla gÃ¶revli Ã¶zel hareket polislerini kÃ¶ÅŸke gÃ¶ndermek Ã¼zere talimat aldÄ±m. Ender KÃ¼Ã§Ã¼ka yanÄ±ma gelerek, 'Abi bunlar darbe yapÄ±yor, elimizde yazÄ±lÄ± emir olsun, sonra sÄ±kÄ±ntÄ± olur' dedi. Ben de emrin olduÄŸunu, kendisinin hemen uÃ§uÅŸa hazÄ±rlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimat verdim." diye konuÅŸtu
Ã–zel hareket polislerinin amiri ile sanÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼ka'nÄ±n yazÄ±lÄ± emir konusunda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Tok, diÄŸer helikopter pilotlarÄ±nÄ±n da kendisinden uÃ§uÅŸ iÃ§in yazÄ±lÄ± emir istediÄŸini sÃ¶yledi.
Tok, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Hareket Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini aldÄ±ktan sonra bÃ¼tÃ¼n uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, KÃ¶ÅŸkÃ¼ korumakla gÃ¶revli personeli kara ve deniz yoluyla ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Toplam 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma yarÄ±na ertelendi.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, terÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurunun Ä°slam dini olduÄŸunu sÃ¶yledi
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu
CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.
Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak itibariyle elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan elektrik kesintilerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zalara sebep oldu." denildi.
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±