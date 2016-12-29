BalÄ±kesirÂ AyvalÄ±kÂ ilÃ§esinde, Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde aÃ§Ä±lan "kodlama" eÄŸitiminden mezun olan TÃ¼rkiye'nin ilk Ã§ocuk "mentÃ¶r"leri, bilgi ve deneyimlerini yaÅŸÄ±tlarÄ± ile paylaÅŸÄ±yor.
YazÄ±lÄ±mÂ konusunda dÃ¼nya genelinde birincilikleri bulunanÂ Gamze OruÃ§ AltÄ±nokÂ tarafÄ±ndan Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde eÄŸitilen, 7-13 yaÅŸlarÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler, yetiÅŸkinler kadar algoritma, bilgisayar ve robotik kodlama bilgilerine sahip.Ã‡ocuklara eÄŸitim veren AltÄ±nok yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, temelleri AyvalÄ±k Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erkan Bilen Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde atÄ±lan ve geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda kodlama eÄŸitiminden mezun olan Ã¶ÄŸrencilerin, TÃ¼rkiye'nin ilk Ã§ocuk "mentÃ¶r"leri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu Ã§ocuklarÄ±n kendilerini daha da geliÅŸtirmesi iÃ§in eÄŸitime devam ettiklerini vurgulayan AltÄ±nok, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Åžu an mentÃ¶rlÃ¼k yapan Ã§ocuklarÄ±mÄ±z bu iÅŸi daha iyi Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in benimle eÄŸitimlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. KÄ±sa sÃ¼rede gÃ¶rsel algoritmik eÄŸitimi tamamlayarak, farklÄ± programlama dilleri ile Ã¶zellikle java programlama dili Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±p, veri tabanÄ± programlama eÄŸitimlerini almaya devam ediyorlar. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bu Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸmalarÄ±nÄ± istedim. Daha sonra araÅŸtÄ±rma yaptÄ±m ve gÃ¶rdÃ¼m ki, TÃ¼rkiye'de birÃ§ok kodlama etkinliÄŸi yetiÅŸkinler ve biliÅŸim uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. KÄ±sa zamanda Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸumuza ulaÅŸÄ±p kodlama etkinliÄŸini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§ocuk mentÃ¶rlerimiz ile bÃ¶yle bir etkinliÄŸi yapma kararÄ± aldÄ±k. BÃ¶ylece bu etkinlik TÃ¼rkiye'nin ilk Ã§ocuk mentÃ¶rleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir etkinlik oldu."
Ã‡ocuklarÄ±n Ã§ok yetenekli olduÄŸunu vurgulayan AltÄ±nok, "Bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ile dÃ¼nya geneli yapÄ±lan kodlama yarÄ±ÅŸmalarÄ±na hazÄ±rlanÄ±yoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
AyvalÄ±k KaymakamÄ± NamÄ±k Kemal NazlÄ± da teknolojiyle ilgili geliÅŸmelerin eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime katkÄ±sÄ±nÄ±n yadsÄ±namaz olduÄŸunu sÃ¶yledi.Ã‡ocuklarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda iyi bir eÄŸitimle neleri baÅŸarabildiklerini gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren NazlÄ±, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z kodlama ve algoritma konularÄ±nda bilgi ve becerilerini artÄ±racak 4 aylÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Bunun sonucunda da Ã§ocuklarÄ±mÄ±za baÅŸarÄ± belgeleri ve sertifikalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±k.
Burada kazanmÄ±ÅŸ olduklarÄ± tecrÃ¼belerle, edinmiÅŸ olduklarÄ± bilgilerle hem ulusal hem de uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalara Ã§ok rahat bir ÅŸekilde katÄ±lmÄ±ÅŸ olacaklar. Tabii bu Ã§ocuklarÄ±n vizyonunu, misyonunu aÃ§acak Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. Bu tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸarÄ±yÄ± beraberinde getiren hususlardÄ±r ve baÅŸarÄ± olduÄŸu sÃ¼rece de bundan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyarÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kodlama ve algoritma konularÄ±nda eÄŸitim alan 40 Ã§ocuk "mentÃ¶r" diÄŸer Ã¶ÄŸrencileri eÄŸitiyor
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