NiÄŸde'de FETÃ–/PDY operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NiÄŸde'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Bor Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Naki Murat T. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶nceki yÄ±llarda Tokat'ta terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Naki Murat T. hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±, iÅŸlemler iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, terÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurunun Ä°slam dini olduÄŸunu sÃ¶yledi
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu
CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.
Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§elerinde elektrik kesintisi meydana geldi. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ulusal Elektrik Åžebekesi'nde yeteri kadar elektrik alÄ±namamaktadÄ±r" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak itibariyle elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan elektrik kesintilerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve fÄ±rtÄ±na, elektrik iletim hatlarÄ±nda geÃ§ici arÄ±zalara sebep oldu." denildi.
Edirne AÃ§Ä±k Cezaevinden firar eden zanlÄ± EskiÅŸehir'de polis ekiplerinin karlÄ± zemindeki ayak izinden yola Ã§Ä±karak dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±