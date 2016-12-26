GÃ¼ncelleme: 19:58, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

NiÄŸde'de FETÃ–/PDY operasyonu





Bor Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Bor Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Naki Murat T. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶nceki yÄ±llarda Tokat'ta terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Naki Murat T. hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±, iÅŸlemler iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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