19:52, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

TerÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru Ä°slam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "TerÃ¶rÃ¼n ve ÅŸiddetin en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru Ä°slam'Ä±n kendisidir. En bÃ¼yÃ¼k terÃ¶r, terÃ¶rÃ¼n kendisi deÄŸil, terÃ¶rÃ¼n Ä°slam ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmesidir." dedi. GÃ¶rmez, mÃ¼ftÃ¼lerin illerde Diyanet Ä°l MÃ¼dÃ¼rleri mi, yoksa mÃ¼ftÃ¼ mÃ¼ olacaklarÄ±na karar vermesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Biz illerde Diyanet'in Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸiliz, mÃ¼ftÃ¼yÃ¼z" ifadelerini kullandÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV) toplantÄ± salonunda, Ankara MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in dÃ¼zenlenen devir teslim tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. GÃ¶rmez, her gÃ¶revin bir emanet ve mesuliyet olduÄŸunu belirtti.

GÃ¶rmez, her idari gÃ¶revin ateÅŸten gÃ¶mlek olduÄŸunu ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Diyanet gÃ¶revi ateÅŸten cÃ¼bbedir. GÃ¶mlek vÃ¼cudun yarÄ±sÄ±nÄ± yakar fakat cÃ¼bbe vÃ¼cudun tamamÄ±nÄ± yakar. Sorumluluk yerine getirilmediÄŸi zaman vÃ¼cudun tamamÄ±nÄ± yakar. Bir de baÅŸÄ±mÄ±za koyduÄŸumuz sarÄ±k vardÄ±r. O sarÄ±k, hiÃ§bir leke kabul etmez. AtalarÄ±mÄ±z, bÃ¼yÃ¼klerimiz, geleneÄŸimiz, sarÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde sarÄ±lÄ± olan beyaz kumaÅŸÄ±n 7 metre olmasÄ±nÄ± bir gelenek olarak kabul etmiÅŸtir. Ã‡ok derin bir manasÄ± vardÄ±r 7 metre oluÅŸunun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 7 metre, herkesin ebediyete ve ahirete giderken sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kumaÅŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼dÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla baÅŸÄ±na sarÄ±k saran insan, her an Rabbine kavuÅŸmaya hazÄ±r demektir, her an Allah'Ä±n huzuruna gitmeye ve orada hesap vermeye hazÄ±r demektir. Kalbi hazÄ±r, ruhu hazÄ±r demektir. Onun iÃ§in bu gÃ¶revleri Ã¼stlenen her arkadaÅŸÄ±mÄ±za biz dua etmeliyiz ki hem Ã¼zerindeki cÃ¼bbe vÃ¼cudunu yakmasÄ±n hem de baÅŸÄ±ndaki sarÄ±ÄŸa hiÃ§bir leke dÃ¼ÅŸÃ¼rmeden bu ulvi gÃ¶revi hakkÄ±yla ifa edebilsin."

Ä°nsanlarÄ±n, milletlerin ve Ã¼lkelerin zor zamanlarÄ± olabileceÄŸini belirten GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye'de, insan, millet ve Ã¼mmet olarak tarihin en zor zamanlarÄ±ndan geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.

GÃ¶rmez, en bÃ¼yÃ¼k zorluÄŸun, ÅŸiddeti, zulmÃ¼, savaÅŸÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek rahmeti, adaleti, cehaleti ortadan kaldÄ±racak ilim ve hikmeti kaybetmek olduÄŸunu vurguladÄ±.

KÃ¼resel kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, terÃ¶rÃ¼ modern bir savaÅŸ yÃ¶ntemine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Ä°slam Ã¼mmetini kÃ¼resel kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¶rmez, kÃ¼resel kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n ahlak ve hukuk tanÄ±mayan modern bir savaÅŸ yÃ¶ntemi olarak terÃ¶re baÅŸvurduÄŸunu anlattÄ±.

"TerÃ¶rÃ¼n ve ÅŸiddetin en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru Ä°slam'Ä±n kendisidir. En bÃ¼yÃ¼k terÃ¶r, terÃ¶rÃ¼n kendisi deÄŸil, terÃ¶rÃ¼n Ä°slam ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmesidir." diyen GÃ¶rmez, yeryÃ¼zÃ¼ne son rahmeti getiren Ä°slam'Ä±n ÅŸiddetle, nefretle, savaÅŸla Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmesinin herkesin iÃ§inde bulunduÄŸu konumu, yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetleri yeniden gÃ¶zden geÃ§irmesini zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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