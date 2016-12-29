GÃ¼ncelleme: 06:11, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

GÃ¼nde 30 gram ceviz yemek huzur veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kastamonu Ãœniversitesi MÃ¼hendislik ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi Genetik ve BiyomÃ¼hendislik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Åžen, "Cevizden gÃ¼nde 30 gram yediÄŸiniz zaman huzurunuz iyi olur. Bunu klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve doktorlara gÃ¶re sÃ¶ylÃ¼yoruz" dedi.

Åžen, Ordu Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesi Ã‡otanak Seminer Salonu'nda dÃ¼zenlenen "Ceviz YetiÅŸtiriciliÄŸi ve Beslenmedeki Yeri" konulu konferansta, herkesin huzurlu bir hayat yaÅŸamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, huzurlu bir hayatÄ±n da saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸamla olabileceÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan beslenmenin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Åžen, "SaÄŸlÄ±klÄ± hayat saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyle olur. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenmede kullanÄ±lan Ã¼rÃ¼nler saÄŸlÄ±k bakÄ±mÄ±ndan hijyenik, iÃ§erik bakÄ±mdan saÄŸlÄ±klÄ± olmalÄ±. Yani sadece hamur iÅŸiyle beslenirsen ne kadar hijyenik bakÄ±mdan saÄŸlÄ±klÄ± olsa da saÄŸlÄ±klÄ± beslenmiÅŸ olmazsÄ±n. Bir dengeli beslenme olacak ki saÄŸlÄ±klÄ± beslenmiÅŸ olacaksÄ±n" dedi.



Cevizin, Allah'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± en mÃ¼kemmel gÄ±dalardan biri olduÄŸunu vurgulayan Åžen, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Cevizden gÃ¼nde 30 gram yediÄŸiniz zaman huzurunuz iyi olur. Bunu klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ve doktorlara gÃ¶re sÃ¶ylÃ¼yoruz. Biz saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dalarla gÃ¼zel beslenirsek saÄŸlÄ±klÄ± ve huzurlu oluruz. Ceviz de saÄŸlÄ±klÄ± beslenme iÃ§erisinde yer alan mÃ¼kemmel gÄ±dalardan bir tanesi. Herhangi bir Ã¼retim yaparken ne iÃ§in yapÄ±yoruz O Ã¼retimden elde ettiÄŸimizi yemek iÃ§in yapÄ±yoruz.

"OMEGA 3'ÃœN EN FAZLA OLDUÄžU 3 GIDADAN BÄ°RÄ°"

DolayÄ±sÄ±yla ceviz yetiÅŸtiriciliÄŸinin asÄ±l amacÄ± saÄŸlÄ±klÄ± beslenmedir. Bir karÄ± kocanÄ±n tÃ¼keteceÄŸi ceviz asgari 50 kilogram. Bir kiÅŸinin yÄ±lda yiyeceÄŸi ceviz 25 kilogramdÄ±r. Niye gÃ¼nde 30 gram tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz Cevizi son zamanlarda Ã¶ne Ã§Ä±karan asÄ±l Ã¶zellik omega 3 yaÄŸÄ±dÄ±r. DÃ¼nyada bildiÄŸiniz bÃ¼tÃ¼n gÄ±dalar iÃ§erisinde omega 3 bakÄ±mÄ±ndan zengin Ã¼Ã§ gÄ±da vardÄ±r. Biri ceviz, biri keten tohumu, diÄŸeri de somon balÄ±ÄŸÄ±dÄ±r."

"22 FARKLI TÃœR VAR"

Åžen, cevizin, Orta Asya'nÄ±n bir meyve Ã§eÅŸidi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Orta Asya'dan dolaÅŸÄ±p Afganistan, Ä°ran'dan bize gelir ve sonra bizden bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±lÄ±r. DÃ¼nyada 22 farklÄ± ceviz tÃ¼rÃ¼ vardÄ±r. Bunlardan sadece ekonomik anlamda yetiÅŸtirilen bizim yetiÅŸtirdiÄŸimiz ceviz tÃ¼rÃ¼dÃ¼r" ifadesini kullandÄ±.



Konferansa, RektÃ¶r Prof. Dr. TarÄ±k YarÄ±lgaÃ§ ile akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.