Ä°ran ateÅŸkes mutabakatÄ±ndan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Zarif ile Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov'un, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±klarÄ±, taraflarÄ±n ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Ä°ki bakan, Suriye'de terÃ¶rizm, DEAÅž ve El-Nusra ile mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini vurguladÄ±lar." ifadelerine yer verildi.
Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili ABD'den yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada, "Olumlu bir geliÅŸme, umarÄ±z kalÄ±cÄ± olur" denildi.
AteÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriyeli muhalifler, ateÅŸkesin bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif'in Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail Yahudi AjansÄ± ve GÃ¶Ã§men BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 30 bini aÅŸan Yahudi gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 2016â€™da 27 bine geriledi
AFAD ve TÄ°KA iÅŸbirliÄŸiyle Myanmar'a, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Benten, "Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine 2016'da Ã§oÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 921 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
TerÃ¶r uzmanlarÄ± Andrew Self ve Jared Ferris yazdÄ±klarÄ± makalede, PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bÃ¶lgelere tekabÃ¼l eden isimlerinin olduÄŸunu belirtti
30 yÄ±ldÄ±r Kunduz'da yaÅŸayan Hintli vatandaÅŸ silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta, Tunuslu bir vatandaÅŸa bir yÄ±l boyunca iÅŸkence etmekten suÃ§lu bulunan KatarlÄ± emekli albay bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinin gÃ¼neyindeki DEAÅž hedefleri dÃ¼n gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aÅŸaÄŸÄ± atmakla tehdit etti
Ã‡in'in son Ã¼Ã§ ayda gÃ¼venlik ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma bahanesi ile DoÄŸu TÃ¼rkistan'da yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± camilerin Ã§oÄŸunun saÄŸlam olduÄŸu belirtiliyor
Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak" dedi