GÃ¼ncelleme: 20:12, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°ran ateÅŸkes mutabakatÄ±ndan memnun





Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif'in Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Zarif ile Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov'un, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±klarÄ±, taraflarÄ±n ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± duyuruldu. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Ä°ki bakan, Suriye'de terÃ¶rizm, DEAÅž ve El-Nusra ile mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini vurguladÄ±lar." ifadelerine yer verildi.

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