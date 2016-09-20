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21:06, 29 Aralık 2016 Perşembe
Ortadoğu
Güncelleme: 20:27, 29 Aralık 2016 Perşembe

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Suriyeli muhaliflerden ateşkes açıklaması
Suriyeli muhaliflerden ateşkes açıklaması

Ateşkes mutabakatının ardından Suriyeli muhalifler, ateşkesin bütün ülkeyi kapsadığını belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına taraf olan silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, anlaşmanın Suriye'nin tüm genelini kapsadığı, hiçbir bölgeyi istisna etmediği ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içerdiğini belirtti.

Ebu Zeyd, Ankara'da Anadolu Hotels Dowtown'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki krizin çözülmesi için, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde saat 13.00'ten itibaren ateşkes anlaşmasının sağlandığını belirtti.

Söz konusu anlaşmayı 13 grubun imzaladığını kaydeden Ebu Zeyd, "Ateşkes, Suriye'nin genelini kapsıyor. Hiçbir muhalif bölgeyi istisna etmiyor ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içeriyor." dedi.

Ebu Zeyd, rejimin ve rejim yanlısı yabancı milis güçlerin ateşkese uyacağı konusunda Rus hükümetinin kendileriyle garantör olarak görüştüğünü söyledi.

Görüşmelerin uzun ve ayrıntılı geçtiğini kaydeden Ebu Zeyd, "Şunu vurgulamak istiyorum ki müzakereler süresince hiçbir şekilde rejim ve İran hükümeti temsilcileriyle hiçbir şekilde bir araya gelmedik ve görüşmedik." ifadesini kullandı.

Muhaliflerin ateşkes anlaşması yapmasına yol açan bir takım etkenler ve hedefler olduğunu belirten Ebu Zeyd, birinci hedeflerinin Suriye topraklarında bulunan halkın içinde bulunduğu koşulları iyileştirmek olduğunu söyledi.

Ebu Zeyd, Suriyelilerin özellikle muhalif bölgelerde yaşayanların insani durumun çok kötü olduğunu ve BM’nin kuruluşları ile STK’ların bu bölgelerde açlıkla karşı karşıya kalan insanlara yardım ulaştıramadığını kaydetti.

"Duruma baktığımızda, Suriye’de az bir silaha sahip ve baskı altında olan muhalifler, Rus ve İran güçlerinin yanısıra 40’tan fazla Şii grubun desteğine sahip Esed rejimi ile savaştı." ifadelerini kullanan Ebu Zeyd, ateşkes sayesinde, Suriye'de yaşanan siyasi demografik değişimlerin ve Şii milislerin ülke topraklarına yerleşiminin durdurulmasını da hedeflediklerini dile getirdi.

Usama Ebu Zeyd, Esed yönetiminin son olarak Tel bölgesi ve Barada Vadisi halkını tehcir etmek istediğini, buraların aslında Sünni Arapların yaşadığı yerler olduğunu kaydetti.

“Muhalif silahlı grupların komutanları, dünyanın gözü önünde yaşanan bu zor şartlar ve tehcir ortamında ateşkes şartlarında uzlaştı.” diyen Ebu Zeyd, muhalif grupların liderlerinin kapsayıcı bir ateşkes sözleşmesi üzerinde anlaştığını aktardı.

Ebu Zeyd, anlaşmada Rus hükümetinin Esed rejimi ve destekçilerinin garantörü, Türk hükümetinin de muhaliflerin garantörlüğünü üstlendiğini bildirdi.

Söz konusu ateşkesin bütün muhalif grupları içerdiğini yineleyen Ebu Zeyd, Rusya'dan rejimi destekleyen İran milislerini Suriye'den çıkarma taahhüdünü yerine getirmesini, ateşkese sadık kalmasını ve ciddiyet göstermesini beklediklerini ifade etti.

Ebu Zeyd, "Anlaşmaya göre, bir ay içinde rejim ve muhalifler siyasi çözüm için bir araya gelecek. Bu toplantıda muhalifleri Yüksek Müzakere Komitesi temsil edecek ve bu heyet dışında terör örgütü PYD dahil hiçbir oluşum muhalifler adına görüşmelerde yer almayacak" şeklinde konuştu.

Müzakerelerin 2012 Cenevre bildirisi ve BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde olacağını anlatan Ebu Zeyd, bu kararların Suriye'nin geleceğinde Esed'in yer almayacağı anlamına geldiğinin altını çizdi.

İran'ın Suriye'ye getirdiği milislerle Suriye'yi işgal etmeye çalıştığını belirten Ebu Zeyd, Türkiye'nin, İran destekli milislerin Suriye'den çıkışı konusundaki fikirlere destek verdiğini anlattı. Suriye halkına da bir mesaj gönderen Ebu Zeyd, "Tedbirli olacağız, parmaklarımız tetikte olacak. Suriye halkını bu sıkıntılardan kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmaya daima hazırız" dedi.

Ebu Zeyd, Türkiye'ye, anlaşmanın başarıya ulaşması ve Suriye'de akan kanın durması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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