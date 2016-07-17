20:32, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±





TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kahraman, KasÄ±m ayÄ±nda da rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tedavisi 2 hafta sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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