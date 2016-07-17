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21:06, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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20:32, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kahraman, KasÄ±m ayÄ±nda da rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tedavisi 2 hafta sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman
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