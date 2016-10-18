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21:06, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
Amerika
GÃ¼ncelleme: 20:50, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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ABD'den ateÅŸkes iÃ§in ilk aÃ§Ä±klama
ABD'den ateÅŸkes iÃ§in ilk aÃ§Ä±klama

Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili ABD'den yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada, "Olumlu bir geliÅŸme, umarÄ±z kalÄ±cÄ± olur" denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'deki ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± olumlu bir geliÅŸme. umarÄ±z kalÄ±cÄ± olur" denildi.



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