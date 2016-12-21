GÃ¼ncelleme: 20:56, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BatÄ± Karadeniz'de fÄ±rtÄ±na

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼zce'nin AkÃ§akoca ilÃ§esinde ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

Saatte 60 kilometre hÄ±za ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle 6-8 metre arasÄ±nda oluÅŸan dalgakÄ±ranÄ± aÅŸarak teknelere zarar verdi. Limanda bulunan 6 balÄ±kÃ§Ä± teknesi, parÃ§alanarak battÄ±, limanda bulunan tekneler ise alabora oldu. BalÄ±kÃ§Ä±lar, liman kenarÄ±nda bulunan aÄŸlarÄ±nÄ± ve makaralarÄ±nÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

BalÄ±kÃ§Ä±lardan Kubilay Ãœlker (42), birÃ§ok balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n teknesinin denizde alabora olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Teknelerimiz bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n teknesi de alabora oldu. LimanÄ±n kenarÄ±ndan izledik, hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±k. Belediye tarafÄ±ndan limanÄ±mÄ±za lunapark kurulmasÄ±ndan dolayÄ± teknelerimizi karaya Ã§Ä±kartamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. 6 kayÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parÃ§alandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 60 bin liralÄ±k zararÄ±mÄ±z var."

Ãœlker, ilerleyen saatlerde dalga boyunun yÃ¼kselmesinden korktuklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Halimiz periÅŸan. MaÄŸdur durumdayÄ±z. Ä°lerleyen saatlerde de ÅŸiddetini artÄ±rmasÄ± bekleniyor." dedi.

Teknesi alabora olan Bilal Yavuz da, "ArkadaÅŸlar telefon aÃ§tÄ± hemen geldim, durum kÃ¶tÃ¼. KayÄ±klarÄ±mÄ±z deniz yÃ¼zeyindeydi, ÅŸimdi gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. KayÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ve aÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± denizden alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.

Meteoroloji yetkilileri, fÄ±rtÄ±nanÄ±n gece saatlerinde artarak devam edeceÄŸini bildirdi.

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