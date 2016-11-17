GÃ¼ncelleme: 21:14, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Arap BirliÄŸi'den Filistin barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili sÃ¶zlerinin ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ebu Gayt, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kerry'nin konuÅŸmasÄ±nÄ± dikkatle dinlediÄŸini, bunun ciddi bir konuÅŸma olduÄŸunu ve ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Kerry'nin konuÅŸmasÄ±nÄ±n ABD'de Barack Obama yÃ¶netiminin son bulmadan Ã§ok daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini kaydeden Ebu Gayt, "Yine de Kerry'nin bahsettiÄŸi iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ve barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na engel teÅŸkil eden yerleÅŸim birimleri inÅŸaatÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ÅŸeklindeki yÃ¶nteme tamamen katÄ±lÄ±yorum." ifadesine yer verdi.

Ebu Gayt, barÄ±ÅŸÄ±n 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ± temelinde tesis edileceÄŸini, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te gelecek ay yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ konferansÄ±nÄ±n ise bu baÄŸlamda ciddi ve Ã¶nemli bir fÄ±rsat olabileceÄŸini kaydetti.

Kerry, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, mÃ¼zakereler Ã¶ncesinde Ä°srailliler ile Filistinlileri, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kurulu Filistin devletinin tanÄ±nmasÄ±, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Filistinli mÃ¼lteciler iÃ§in adil bir Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srail'in gÃ¼venlik gereksinimlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve iÅŸgale son verilmesi" ilkelerini benimsemeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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